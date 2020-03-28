曾於央視劉欣約辯 因涉疫情陰謀論 翠西被福克斯新聞解約

美國福克斯商業頻道周五宣布與金牌女主播翠西·里根（Trish Regan）解約。福克斯商業頻道此前已於3月13日暫停了她的節目。翠西曾在本月稍早的節目中稱，美國民主黨將疫情的責任全推給特朗普，“這是再次企圖彈劾總統”；民主黨和“自由派媒體”試圖利用新冠肺炎疫情“摧毀”總統。

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本月9日，翠西曾在節目中指責美國“自由派”支持市場崩盤，將媒體對新冠病毒的報道視為另一個“彈劾騙局”，稱他們試圖利用新冠肺炎疫情“摧毀”總統。作為翠西口中反對特朗普的“自由派媒體”，《紐約時報》在相關報道中稱，翠西在節目中的言論被很多人認為具有誤導性且不負責任，包括她的一些同事在內。此外，福克斯新聞的另一當家主持人肖恩·漢尼（Sean Hannity）等媒體人也被指，曾在稍早時發表了類似淡化新冠疫情影響的言論，其稱民主黨人和記者誇大了對這一疾病的擔憂。由於美國國內疫情於近日猛增，《國會山報》稱，翠西的這段評論招致大量批評，甚至有人要求福克斯開除她。13日，福克斯商業頻道停播了翠西的節目《翠西里根的黃金時間》（Trish Regan Primetime）。

對於與翠西解約的決定，福克斯商業頻道在一份提供給美國有線電視新聞網（CNN）的聲明中說，“我們感謝她多年來的貢獻，並祝願她在未來的努力中繼續取得成功。”聲明稱，“在可預見的未來，我們將繼續縮減黃金時段的直播時間，努力將員工資源分配給有關冠狀病毒危機的連續突發新聞報道。”與此同時，現年47歲的翠西在一份聲明中表示，很享受在福克斯工作的時光，期待開啟下一段職業生涯的篇章。正如上文所提到，福克斯新聞和福克斯商業頻道近期因主要的主持人，及部分評論員最初對新冠病毒大流行的報道而受到批評。分析人士指，隨着福克斯新聞對翠西的解聘，它們也在試圖挽回在疫情中對美國觀眾心中的公眾形象。

作為一名美國新聞女主播，翠西·里根也因她在去年美中貿易戰僵持之際，曾於中國官媒央視女主播劉欣就兩國所關注的貿易糾紛問題進行過互動，並在連線節目中曾有過辯論而在一時間被大量中國民眾認識。值得一提的是，當時她們二人的電視辯論因受版權等因素影響，並未在中國的電視媒體上受直播。