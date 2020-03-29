冰島出現全球首例感染雙重新冠病毒患者

冰島媒體3月24日報道稱，該國一名新冠肺炎患者被檢測出體內同時存在兩種新冠病毒，其中一種為原始病毒的變體，可能是全球首次發現“雙重感染者”。

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就這一事件，冰島德科德基因公司（ deCODE）的主管卡里·斯特凡松（Kári Stefánsson）近日在接受採訪時表示，到目前為止，該公司已經對冰島新冠肺炎檢測中發現的大約40種新冠病毒變體進行了基因測序，並發現有一人同時感染了兩種新冠病毒變體。他在採訪中說，這些變體似乎僅在冰島出現。這種病毒極強的變異性也表明，病毒可能從許多不同的國家進入冰島，其來源地區的數量比此前所認為的更多。

針對一人同時感染兩種新冠病毒變體的情況，斯特凡松介紹稱，“我們發現一個人感染了兩種病毒變體：其中一種是帶有特定變異的病毒，另一種是沒有這種變異的病毒。而後來感染的人都只感染了帶有特定變異的病毒。”對此，他續稱指出， “這可能只是巧合，但也可能意味着帶有特定變異的病毒比沒有變異的病毒更致命。我們現在不能確定是哪種情況。”此外，斯特凡松還稱，他們追溯到了每一種病毒變體來自的地區。他說，“有些變體來自奧地利，有一種變體來自在意大利被感染的人，還有一種變體出現在那些在英國被感染的人身上。”

專家表示，依照此前一些國家有關新冠病毒變化的情況觀察來看，或許表明新冠病毒在慢慢“進化”。不過，其致命性和傳染性是否增強，還需要進一步的研究。