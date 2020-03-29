莫迪為印度封國措施道歉稱別無選擇 英首相警告：未至最壞時刻

印度總理莫迪3月29時在由他主播的Mann ki Baat廣播節目中，就因徹底封鎖全國給印度民眾造成困擾一事向民眾道歉，並呼籲大家“再忍耐一段時間”。同一天，剛於近日宣布自己確診感染新冠病毒的英國首相約翰遜向國民寫信，警告疫情進一步惡化，並指必要時當局將採取更嚴格的隔離措施。

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自此前宣布禁止外國人入境後，莫迪於當地時間24日表示，為控制新冠肺炎疫情擴散，印度從25日開始全國封鎖三周。飛機、火車、公共汽車和地鐵全部停運。各邦之間的邊界通道也全部關閉。印度媒體報道稱，由於城市進入封鎖狀態，外來勞工微薄的收入無法維持正常生活。儘管印度總理呼籲外來勞工留在當地以免返鄉之後感染家人，還是有很多人選擇回到家鄉。

針對當局採取的這一前所未有的管制措施，莫迪在當天的廣播節目中解釋稱，新冠病毒讓整個世界處於封鎖狀態，印度也有必要採取封鎖措施。他說，“實施封鎖是很艱難的決定，但是我別無選擇，對於給大家造成的困難，我道歉，特別是窮人，我知道很多人在生氣，請原諒我。”印度全國人口超過13億人。莫迪表示，“實施封鎖是為了保護您和您的家人，請再忍耐一段時間”。據了解，針對“封國”措施和疫情帶來的影響，印度政府26日還宣布了一項總額1.7萬億盧比（約合人民幣1600億元）的經濟刺激措施，將主要用於向低收入民眾發放現金和大米、小麥等糧食。另據印度衛生部28日晚發布的最新數據顯示，截至當地時間28日18時，該國新增194例新冠肺炎確診病例，累計確診病例達918例。

英國方面，約翰遜周日向全國逾3000萬個家庭致信，內容包括社會隔離令細節、相關感染癥狀和洗手等防護指南。約翰遜在信中稱，在短短數周之間，這個國家的生活有了天翻地覆的改變。他了解這些改變對生活、企業與工作帶來的影響。信中指出，但這些政策必須得到實施，只因為一個非常簡單的原因：假如太多人同時得病，英國國家醫療保健服務（NHS）將無法應付，將造成更多人喪生。他強調，“我們必須減緩疾病傳播速度，降低必須住院的人數，才能儘可能拯救更多生命。”

約翰遜提出，“從一開始，我們就想要在正確的時機實施正確的措施。如果科學與醫學建議我們必須如此（實施更嚴格禁令），我們不會遲疑。”他說，“重要的是我必須對你們誠實以告，我們知道事情會先變得更糟，之後才會轉好。”約翰遜並呼籲，“但我們必須做出正確的準備動作，必須遵守更多規矩，才能減少生命喪失、生活更快回歸正常。”他指出，這些禁令會對家庭經濟造成影響，但政府會盡所能，讓各家庭能夠得以溫飽。早前確診的約翰遜正在首相府隔離，透過視頻通訊方式主持內閣會議。

英國28日新冠肺炎死亡人數增加260例，總計有1019人因病死亡，是英國爆發疫情以來最高單日死亡人數，目前該國有17089人確診。據英國廣播公司（BBC）還報導稱，英國政府將花費580萬英鎊，給全英國3000萬個家庭寄送約翰遜的這封信。