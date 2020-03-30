美國尚未見疫情高峰 重壓下特朗普延長抗疫指導方針

美國總統特朗普在3月29日宣布，將要求全美執行社交疏離的指令延長30天，至4月30日，以避免預測模型中的最壞情形出現。

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特朗普當天在白宮玫瑰園舉行的記者會上宣布了這一決定，並稱美國的新冠肺炎死亡率預計會在兩周後達到頂點，並希望到6月1日，美國“將會走上恢復之路”。此前，他曾宣布過為期15天的保持社交疏離指令，包括避免非必要旅行、不要去飯店或酒吧坐下吃飯，避免舉行10人以上的聚會等。3月30日是實行這一指令的第一個15天。特朗普向媒體表示，“你做得越好，整個噩夢結束的速度就越快，”他並決定將每日的新冠病毒簡報從白宮新聞室轉移到外面的玫瑰園。他說，“我希望我們的生活能重新開始。”。

值得一提的是，美國政府最高傳染病專家安東尼·福奇博士於同一天在受訪時預測，10萬或更多美國人可能死於新冠肺炎大流行，是目前死亡人數的50倍。據最新數據顯示，美國現已有超過14萬2千人確診了新冠肺炎，死亡人數逾2千400人。福奇在接受美國有線電視新聞網（CNN）的採訪時警告稱，美國可能有“數以百萬計”的新冠病例。據報道，他和約翰 · 霍普金斯大學健康安全中心主任托馬斯·英格爾斯比博士紛紛拒絕了特朗普提出的建議，即在家隔離並於他人保持社會距離以防止新冠病毒傳播的措施可以得到緩解。特朗普上周曾暗示，美國企業將在兩周後的復活節星期天“渴望恢復”。特朗普曾於當時表示，不希望治癒經濟關閉的方法比疾病更糟糕。

隨着這一最新措施的更新，特朗普放棄了周日的樂觀預估，把復活節的最後期限稱為是“雄心勃勃的”（計畫）。他還說，將在周二提供更多有關延長指導方針的細節，並承諾在未來幾周內公布“有趣的事情”，告訴人們他們會“感到驚訝”。特朗普還於當天發表了華盛頓哥倫比亞特區的重大災難宣言。該宣言允許華盛頓特區獲得聯邦資金來幫助華盛頓特區抗擊新冠病毒。標誌着華盛頓特區成為第22個從聯邦緊急事務管理署（FEMA）獲得重大災難聲明和聯邦援助的地區。另有19個州、波多黎各和關島獲得了其他提名。

另據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，根據衛星圖像顯示，受到疫情影響，美國國內原本繁忙的高速公路在高峰期近乎空無一人，度假勝地成為鬼城，港口航運活動也在急劇下降。摩根大通大幅下調美國第一和第二季度經濟增長預測。預期第一季度GDP摺合年率萎縮10%（之前預期萎縮4%），第二季度將出現25%的歷史性萎縮（之前預期萎縮14%）。特朗普在上周五簽署了2.2萬億美元的經濟刺激方案，以幫助美國人和企業渡過疫情難關。這項法案的核心內容是向大多數美國家庭直接支付現金。對此，美國財長姆努欽29日介紹稱，年收入低於7萬5千美元的美國人將於3周以內收到每人1千2百美金的支票。有孩子的家庭還會收到每個孩子500美元的額外支持。