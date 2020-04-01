新冠觸發1945年以來最慘烈死亡 意大利和西班牙感染增速放緩

截至4月1日下午16點30分，新型冠狀病毒在全世界範圍已經造成至少43000人死亡，死亡人數當中的四分之三是在歐洲。聯合國已經將這場大流行病認定為1945年以來人類所面臨的最嚴峻危機，而“美國受到病毒的威脅，或將被淹沒”。從累計確診感染人數上來看，法新社數據顯示全球確診感染人數已經逼近90萬人，超過一半都在歐洲。

廣告 繼續瀏覽後續

近距離看歐洲情況，雖然重災區意大利每日新增感染人數增速繼續穩中有降，但每日新增死亡人數依舊處於800到900人之間的高峰區域。意大利醫療界擔心，由於從病毒感染到發病有時間上的延後性，此前幾個星期被病毒感染的患者現在大量出現嚴重癥狀，醫院搶救床位和設備等需要儘可能救助最多的人數，因此“很多患者在得到搶救，生命體征不再顯示危險信號之後，就離開醫院，而他們有可能還具有傳染性，回到社會當中，很可能繼續感染他人”。

截至記者發稿，法新社數據顯示全歐洲已經有超過3萬人死於新型冠狀病毒這個看不見的敵人。這場無形的屠戮依舊在進行。除了意大利和西班牙，其他歐洲國家暫時還沒有出現新增感染增速穩定下來的跡象，封城限足的措施效果還需一段時間才能顯現。在歐洲疫情第二嚴重的國家，西班牙，4月1日的單日死亡人數又創新高，達到864人，累計死亡人數已經超過9000人，累計確診人數超過10萬人，但西班牙政府表示，該國死亡人數，住院人數和確診人數的日均增速已經有所下降，西班牙衛生緊急部門負責人費爾南多-西蒙4月1日表示，“感染巔峰似乎已經來臨，西班牙的新增感染正在逐漸往下走”。現在令西班牙提心弔膽的問題是：該國的醫護人員感染率高得令人髮指，確診感染的醫護人員數量已超過1萬2千人。

全球範圍來看，死亡人數最多國家依舊是意大利，死亡人數逼近1萬3千人，但美國情況不容樂觀，死亡人數已超過四千人，且和歐洲各國相比，封城與限行令下達要更滯後。目前美國確診感染人數已達19萬人。