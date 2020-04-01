美國新冠確診破20萬 6周嬰兒感染死亡或是最年幼受害者

美國新型冠狀病毒確診感染人數破20萬人，一名6個星期大的嬰兒死亡，成為新冠病毒最小受害者。

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4月1日星期三晚間，法新社華盛頓站引述約翰霍普金斯大學數據稱，美國境內新型冠狀病毒確診感染人數已越過20萬大關，為世界第一，死亡至少4476人。紐約州也隨之成為疫情中心：州長科莫稱死亡人數至少1900人。白宮認為，如果目前的限制措施落實到位，那麼疫情最終可能造成的死亡人數在10萬到24萬人之間。如果不採取任何措施，這一數字會飆升到150萬到220萬人。

同一天，美國紐約州相鄰的康涅狄格州一名出生六個星期的嬰兒死於新型冠狀病毒。他在上周開始接受治療，但醫院無力回天。4月1日，康涅狄格州州長宣布了這一消息。州長稱，“這令人心碎，我們認為，這是世界上新型冠狀病毒所引發的綜合併發症的最小的受害者”。

就在美國成為全世界疫情暴風眼的同時，美國政府對佩戴口罩的引導政策開始轉向，法新社華盛頓站表示，很多人已經可以傳播病毒，自身卻沒有癥狀，如果人們更多地佩戴口罩，可以機械性減少病毒的傳播；亞洲和歐洲國家已有先例，美國此舉有點太晚。美國疾病預防與控制中心主任表示，“現在已經證實，很多感染者毫無癥狀”，“根據中國數據，這一比例可以是25%”。但該中心的官方建議仍舊沒有更改，依舊只建議“染病者和照顧染病者的健康群體佩戴口罩”。白宮危機辦公室就口罩問題正在進行激烈討論，而美國聯邦政府首席傳染病專家福奇則認為，早先政府關於口罩的猶豫並非基於科學論據，而是基於像法國或者其他國家那樣，口罩匱乏的事實。但福奇表示，“一旦美國擁有足夠的口罩，政府會嚴肅考慮把佩戴口罩的群體擴大化”。根據華盛頓郵報的報道，美國政府目前可以推薦民眾使用布料自製的口罩，而把醫用口罩留給一線的醫護人員。