五角大樓收到10萬屍袋訂單 橄欖球隊飛機幫忙運中國口罩赴麻省

法新社華盛頓4月2日消息，美國五角大樓當天稱收到了來自聯邦政府的訂單，要求提供10萬隻裝屍體的衛生袋，發放給美國健康局，應對新冠病毒帶來的衛生危機。

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五角大樓發言人麥克-安德魯斯表示，美國國防部物流中心目前正在回復危機處理辦公室的上述訴求。危機處理辦公室目前負責彙總聯邦政府應對新型冠狀病毒措施。美國總統特朗普本周表示，接下來兩個星期將會“很痛苦”。按照白宮的預測，按照現行限制措施，美國將會有10萬人到24萬人死於新型冠狀病毒，若什麼都不做，這一數字將會是150萬到220萬人。截至目前，美國境內平均3個人當中就有兩人受到嚴格限足令，各大城市基本都無從倖免，尤其是芝加哥和新奧爾良，情況惡化。

同一天，美國國家橄欖球聯盟於馬薩諸塞州福克斯堡的球隊“新英格蘭愛國者”的所有人羅伯特-克拉夫特動用橄欖球聯盟飛機，從中國向美國境內運送了120萬隻口罩。馬薩諸塞州州長查理-貝克早先從中國訂購了約170萬隻口罩，但無法從深圳運送到波士頓區域，橄欖球隊方面此舉正是為了幫助馬薩諸塞州州長訂購的口罩抵達該地區一線醫護人員手上。由於無法一次性全部裝載，橄欖球隊飛機這次沒能運走的剩下的約50萬隻口罩將在下個星期運抵美國。州長貝克在周四發推特，附上一張口罩被運上飛機的照片，感謝橄欖球隊和其他幫助口罩成行的合作者們。