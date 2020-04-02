多國領袖稱現在不是爭奪地緣政治地盤的時候

德國總統弗蘭克-瓦爾特•施泰因邁爾與另外四國元首共同為英國《金融時報》撰稿，呼籲世界團結合作，共同應對新冠病毒疫情。金融時報說，作者是德國總統。約旦國王阿卜杜拉二世(King Abdullah II of Jordan)、新加坡總統哈莉瑪•雅各布(Halimah Yacob)、埃塞俄比亞總統薩赫勒-沃克•祖德(Sahle-Work Zewde)和厄瓜多爾總統萊寧•莫雷諾•加爾塞斯(Lenín Moreno Garcés)參與撰寫文章。

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據英國金融時報今天說，現在不是爭奪地緣政治地盤的時候。德國、約旦、新加坡、埃塞俄比亞、厄瓜多爾五國元首如此指出，並說：世界應建立新的全球聯盟，團結一致，共同應對新冠病毒。

據該文章說，面對跨越國界、種族和信仰的全球性外部威脅，我們的國家、社會和經濟的運行正在放緩，幾乎停擺。公共生活實際上已經停擺了。但這些前所未有的保持社交距離的措施將難以維持很長時間。

正在應對新型冠狀病毒大流行的各個國家都在自我封閉，關閉邊境，實施嚴格的行政措施，這種封閉可能使世界陷入各國自己顧自己的局面。然而，我們可以通過打破阻礙知識交流和合作的障礙，更有效地遏制和應對新冠病毒肺炎（Covid-19，即2019冠狀病毒病）。

據該篇文章說，像這樣的危機往往會激發人性最好的一面和最壞的一面。我們作為領導人，有責任鼓勵前者，遏制後者。我們各個國家處於危機的不同階段，但我們都看到並欽佩堅強的團結精神，以及許多傾力挽救生命或維持必需服務的人們。他們給了我們希望和鼓舞，那就是我們的社會不僅經得住這場危機，而且會變得更加強大、聯繫會更緊密。

同樣，解決這場全球性危機最令人信服的方式就是通過加強合作與團結。我們從人類經歷中學到的最重要的一課是：幾乎所有奪去無數人生命的瘟疫——肺結核、天花、埃博拉(Ebola)和艾滋病(Aids)——都被提供治療方法和疫苗的現代醫學打敗了。由全球科學家網絡推動的知識共享和緊鑼密鼓的研究將為我們眼下的困境提供最終答案。

這是一場全球危機。行動遲緩意味着死亡。我們都面臨著同樣的敵人，團結全人類的力量與之戰鬥對我們有利。僅僅依靠一個或幾個國家不可能戰勝病毒。無論我們的經濟規模多大或者人口多少，我們都能做出貢獻。全球性的解決方案符合每個國家的利益。

文章稱，我們歡迎20國集團(G20)領導人承諾竭盡所能解決危機。我們全力支持聯合國(UN)秘書長的全球人道主義呼籲。但是，沒有一個全球實體具備為所有有需要的人生產疫苗所需的醫療、經濟和政治條件。我們堅信，我們必須建立一個真正的全球聯盟，以調動人類的智慧和團結精神。

在世界衛生組織(WHO)努力的基礎上，我們呼籲世界銀行(World Bank)、國際貨幣基金組織(IMF)、國際紅十字與新紅月運動(International Red Cross and Red Crescent Movement)、全球各疫苗聯盟、慈善基金會、科學家和私營製藥公司聯合起來。

文章指出，這個新的全球聯盟應致力於實現四個關鍵目標。第一，我們必須通過公開透明的科學和增加資金的方式，加快治療方法和疫苗的研發。第二，我們應確保快速生產、採購和公平公正地為所有國家分配試劑盒和關鍵醫療設備。第三，迅速擴大生產，並確保未來的治療方法和疫苗公平公正地分配到世界每個角落，包括分配給難民等弱勢群體。第四，我們必須闡明全球協同合作應對危機的巨大好處，聚焦於提供一種最終治療方法和疫苗，作為典型的“全球公共物資”。

我們知道，要建立和管理這樣一個多利益相關方的聯盟並不容易。但我們相信，這種努力是值得的。它將激發人們的希望和更善良的本能。現在不是爭奪地緣政治地盤的時候。

文章稱，我們意識到，危機過後，我們的社會將變得不同，我們生活的世界也將變得不同。但是，我們鄙視所有如今假裝已經知道世界將變得更加貧窮、更加冷酷，人與人、國家與國家之間將相互保持距離的人。我們未來幾周和幾個月的決策將決定世界未來的面貌。

將治療方法和疫苗的研發、生產和分配國際化，不僅將為病毒本身提供解藥，還將為自疫情爆發以來不斷加深政治斷層提供解藥。無論一個國家的經濟、能力或者技術多麼先進，它都無法躲過這場疫情。在病毒面前，我們都是平等的，必須團結一致戰勝它。我們相信，如果將我們的知識和努力彙集在一起，我們就能夠而且將被人類的聰明才智所拯救。讓我們團結一致做到這一點，關照每個人，無論他們是窮人還是富人，老人還是年輕人，女人還是男人。這會拯救生命。這會激發所有人最好的一面。這將使明天的世界更美好。