未來兩周美國新冠死亡等於韓戰加越戰美軍陣亡人數總和，特朗普稱美國人將過地獄般生活

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，截至美東時間4月2日中午12時30分，美國確診新冠病毒病例21.7萬例、死亡5100例，其中紐約州確診9.2萬例、死亡2373例。白宮悲觀預測，新冠疫情進入高峰期後，全國仍將有10萬至24萬人死亡。總統特朗普敦促國民為未來兩星期做好準備，迎接痛苦而黑暗的“地獄般生活”。

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CNN、美聯社等媒體報道，特朗普近日在白宮簡報疫情時承認形勢嚴峻，他說“希望每名國民都為即將到來的艱難日子做好備，我們將經歷非常艱苦的兩個星期”。特朗普指出，減慢病毒擴散的抗疫措施攸關生死，他勸喻民眾遵從政府頒布的指引。

白宮抗疫工作小組專家伯克斯（Deborah Birx）表示，即使民眾嚴格遵從指引，死亡人數仍將介乎10萬至24萬人，預估的最低死亡人數將是韓戰與越戰美軍陣亡人數的總和，與第一次世界大戰陣亡美軍相同，14倍於在伊拉克和阿富汗陣亡的美軍。而如果政府不限制民眾社交的話，最壞的預測是全國死亡人數將達150萬至220萬人。她強調，對抗新冠肺炎沒有靈丹妙藥，現在也沒有疫苗，只能靠民眾的行為阻絕病毒蔓延，因此全國民眾必須認真對待。

小組另一名專家、國家過敏及傳染病研究所（NIAID）所長福西（Anthony Fauci）表示，民眾應做好準備，政府也會將竭盡所能，全力降低死亡人數。他說，若國民嚴格遵守社交距離限制，死亡數目未必達10萬人。