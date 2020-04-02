歐委會主席致意大利公開信:對不起 歐盟現在與你並肩

歐盟被指責各國疫情爆發第一時間專註各自國家而未能及時協同抗疫，歐委會主席今日刊文向意大利致歉，標題是“對不起，歐盟現在與你並肩”。

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歐委會主席馮德萊恩在4月2日星期四於一封公開信當中向意大利致歉，她對疫情初始階段歐盟各成員國的各自為政感到遺憾，並向意大利承諾，“現在，歐洲與意大利並肩”。

馮德萊恩的這封公開信發布在意大利共和報上。她寫道：“歐洲各國此前並沒有意識到，只有團結在一起，歐洲才能打贏這場疫病戰爭，只有聯盟，才能贏。各國原本可以避免這種局面，這十分不利”。她還寫道，“如今，歐洲和意大利站在一起，很遺憾，之前並非一直如此”。“需要承認，在危機之初，太多人只想着他們本國的問題…現如今，個體之間的距離對我們的安全來說至關重要，但歐洲國家之間，它們之間的距離，卻讓世界陷入危險”。

馮德萊恩宣布，“歐洲已經改變了節奏，盡其所能展開團隊合作，面對共同的問題，尋求協同的答案”。她表示，截至目前已經有25個歐洲國家團結起來，向意大利和西班牙送出數百萬隻口罩。她還在推特上承諾，歐盟將解凍最高1千億歐元，幫助受到疫情衝擊最嚴重的成員國，幫助行動將從意大利開始，尤其幫助人們保住工作崗位。馮德萊恩還承諾，歐盟年度預算當中仍然可用的每一歐元，都將被啟動來抗擊這場大流行病。

意大利總理孔特敦促歐洲展現更強的團結精神。他在西班牙電視六台的一檔節目當中表示，“所有人最終都會明白，只有一個共享的，協調的，強啊的，迅速的歐洲答案，才能使歐洲國家走出危機”。意大利前內政部長薩爾維尼則在推特上回應馮德萊恩，稱“今天馮德萊恩向意大利和意大利人致歉，她早就應該如此。意大利從歐洲收到的，只有虛無的言語，沒有實質性的幫助”。

截至記者發稿，意大利死亡人數已達13915人，4月2日單日新增死亡人數760人；單日新增確診人數4668人，累計感染人數逼近12萬人。意大利單日新增確診感染人數連續四天搖擺在4050人和4782人這一區間當中，似乎驗證了意大利疫情已達巔峰的說法。最嚴重的曾經是3月21日，當天單日確診感染人數曾經是6557人。