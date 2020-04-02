美國檢測醫務人員 冰島大規模測試顯示50%陽性者毫無癥狀

美國德國韓國等是對新冠病毒檢測有力的國家，英國法國等則因此受到國內指責。歐美亞洲各國在病毒檢測上不斷有新進展。

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美國白宮抗疫小組協調人4月1日說，可能會在本月進行酶聯免疫吸附試驗（enzyme-linked immunosorbent assay，簡稱 ELISA），檢測和測量血液中的抗體。如果成功，該測試可以幫助識別已經感染該病毒但已經康復的人，可以幫助一線醫務人員了解自己身體是否產生了抗體。白宮要求每所大學和每個州都要開發ELISA，可以在線購買抗原和控製品，並且確實在所在州的整個醫療保健社區進行測試。

36萬人口的冰島正在進行大規模的新冠病毒測試，截至周二（3月30日），已經對17,900人進行了測試，占其總人口的5%。冰島國立大學醫院對高危或有癥狀的人進行了測試，而生物製藥公司deCODE Genetics代表衛生部對冰島一半的人口進行測試檢驗。

該公司將對更廣泛的人群進行檢測，其中包括那些無任何癥狀的人和不處於隔離狀態的人，努力在那些被感染的人還沒有癥狀開始之前就找到他們。

儘管只有不到1%的測試結果呈陽性，但測試呈陽性的人中約有50%表示自己毫無任何癥狀，這證實了多項研究顯示的該病毒的特性之一是：無癥狀或輕度癥狀的患者在傳播病毒方面扮演了重要角色。

冰島尚未像其它歐洲和亞洲國家一樣採取全境封鎖等嚴厲措施，該國衛生部認為測試和聯繫追蹤是最好的辦法，沒有必要進行封鎖。