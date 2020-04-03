德國交際禁令減緩了新冠病毒傳播速度

德國要求人們不要鬆懈，繼續共同抗擊新冠疫情。默克爾總理在其每周視頻上，呼籲人們在復活節和復活節假期期間，繼續遵守交際禁令和抗疫新規定。她說，患者人數增長還太快，所以，所有減少公共生活的規則繼續有效。她還說，人們將經歷一個從未有過的復活節。她繼續要求人們相互保持距離，注意衛生措施。

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默克爾在自我隔離兩周後，於周五返回總理府，重新開始在辦公室工作。她因曾和患者有過接觸，於3月22日開始在家隔離兩周並在家工作。期間，她三次新冠病毒檢測都呈陰性。

根據柏林羅伯特科赫研究所的統計，德國現有新冠病毒患者79696人，一天內增加了6174人，死亡人數達1017人。病死率由此前的0.8%上升到1.2%。

儘管新冠患者人數繼續增加，但科赫研究所所長維勒還是對前景抱有希望。在周五的記者會上，他表示，德國的抗疫措施帶來了效果。病毒傳染速度有所減緩。採取措施前，一個人平均傳染五到六個人。採取抗疫措施後，現在大約一個人平均傳染一個人，傳染速度下降不少。巴州州長索爾達也表示，抗疫措施取得了效果。巴州採取的是更為嚴厲的禁足令。只有當人們有充分理由時，才允許出門。

但維勒只是謹慎樂觀。他要求人們繼續遵守規則，減少社會往來。他說，只有當一個人帶來的傳染少於一個人的時候，病毒才可能慢慢得到控制。他再次指出，戴口罩不會預防自己被傳染，但口罩擋住了自己的唾液往外飛散，可以保護別人不受到感染。

就德國增添了不少重症床位，維勒表示高興。但他不排除醫院可能達到承受極限的可能。他認為，目前擁有的4萬個重症病床還是不夠的。

據德國廣播電台報道，德國撤僑行動仍在繼續中。外長馬斯表示，德國已接回因新冠危機滯留國外的德國旅客19萬4千多人。德國的撤僑行動還將繼續，並和歐洲國家共同合作。因新冠危機，德國共有20多萬僑民被困在國外。馬斯曾表示，不會拋下任何一個僑民不管。