援出間諜疑雲 俄責意媒仇俄 意重申言論自由

俄羅斯國防部譴責意大利媒體“仇俄言論”，意大利政府譴責俄方“言辭不當”。

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4月3日星期五，意大利國防部和外交部雙雙發聲，在公告中首先感謝俄羅斯幫助意大利抗擊新冠疫情，同時表示，“俄羅斯國防部發言人針對一些意大利媒體的部分不當措辭”“令人遺憾”。

創刊歷史悠久的意大利“新聞報”在兩篇新近發布的文章當中，對來自俄羅斯的醫療人員與物資援助表達了擔憂，引述了一些匿名官員和政府人士的話，認為俄羅斯可能通過這些援助，來“掩蓋間諜活動的痕跡”。

文章發布後，俄羅斯駐羅馬大使館的官方網站發布了一篇俄羅斯國防部發言人的聲明，聲明中，發言人克納什科夫表示“意大利‘新聞報’躲在言論自由與觀點多元的背後，通過文章製造仇視俄羅斯的假新聞，這種對俄羅斯的仇視，是冷戰時代之後最為惡劣的”。俄方在這篇聲明裡繼續寫道：“至於意大利‘新聞報’仇視俄羅斯輿論陣營真正的贊助商，俄羅斯已經對他們有所了解，俄羅斯建議他們去理解一句古老的諺語，那就是，‘挖坑的人，會掉進坑中’”。

對此，意大利國防部和意大利外交部在聲明中回應稱，“言論自由和批評的權利是意大利基礎的價值觀，就像辯駁的權利一樣，這一切都在內容與形式的更正範圍之內”。意方在聲明中譴責“俄方措辭不當”。