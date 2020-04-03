聯合國預警 缺糧最大原因不是產量而是各國政府錯誤信號

聯合國呼籲世界警惕糧食依賴進口的國家或將面臨糧食匱乏，同時提醒各國政府，不要發出錯誤信號，限制國際貿易，延長危機。

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聯合國秘書長古特雷斯4月3日星期五在紐約表示，新冠疫情大流行同樣威脅着世界的糧食安全，糧食主要依靠進口，且需要依靠出口其他產品換取糧食的國家，尤其是非洲地區國家將受到威脅。全球必須確保糧食，藥品，醫療器材供應鏈對最貧困，最脆弱地區的供應。

聯合國糧農組織糧食署首席經濟師阿里夫-胡賽因在羅馬的一場視頻會議上解釋道，總體而言，人類目前面臨乾旱與衰退導致的需求大爆發雙重夾攻。這次人類不僅受到雙重襲擊，而且這次襲擊是全世界範圍的，這史無前例。糧食署表示，目前全球每年的大米，大豆，玉米與麥子貿易可養活世界上28億人，這其中2.12億人處在長期食品安全匱乏的情況，9500萬人處於糧食安全嚴重匱乏狀態。對於諸多貧困國家來說，本次疫情帶來的經濟打擊會比病毒本身更加嚴重。聯合國在一份報告中指出，撒哈拉以南非洲國家在2018年進口了超過4千萬噸穀物，索馬里，南蘇丹，安哥拉，尼日利亞，乍得等國家，因需要大量進口糧食或者需要大量出口產品以購買糧食，而衝在本次疫情導致的糧食危機最前端。石油國家伊朗，伊拉克，戰亂國也門，敘利亞，也受到糧食匱乏衝擊波威脅。

聯合國警告，正常情況下，世界各地糧倉可以讓基礎糧食流向需求國，而今疫情之下，已經不屬於正常情況了：阿根廷和巴西的社會運動導致出口海港情況波動，法國的穀物出口產業則面對卡車工人勞動力的短缺；驚慌失措的衝動糧食訂購不僅限於個人，世界各地政府也出現大量購買或囤儲的情況。聯合國糧農組織認為，世界糧食產量是充足的，問題出在運輸上，“如果各國政府發出錯誤的信號，一兩個月的危機就可能變成七八個月的危機”，“各國政府確保其民眾有充足食物，這是正常的；但各國認為有必要限制國際貿易，這是不正常的”。