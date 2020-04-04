病毒攻下全球190國 口罩終得正名？

截至4月4日星期六巴黎時間晚23點，法新社引述世界衛生組織數據稱，新冠病毒在全球已經造成至少6萬3千人死亡，全球超過190個國家記錄到超過116萬人確診感染。

廣告 繼續瀏覽後續

由於醫療資源有限，並非所有人都能得到檢測，這一數字還不能反映全部情況。被認為痊癒康復者人數則至少有21萬。目前歐洲已有4萬6千死亡，確診感染者約63萬人；美國和加拿大總共統計到8342人死亡，確診感染超過31萬人；亞洲死亡4137人，確診感染約11萬7千人；中東各國死亡3623人，確診感染超過7萬人；拉丁美洲和加勒比國家共約9百人死亡，確診感染逼近3萬；非洲375人死亡，確診感染超過8千人，大洋洲36人死亡，確診感染約7千人。

按照單日新增死亡人數來看，排在第一的是美國，單日新增1399人死亡；其次是法國，醫院死亡人數加養老院與其他社會機構統計到的新增死亡人數總共為1053人；西班牙以809人死亡，排在單日死亡人數全球第三位。歐洲死亡情況最慘烈的意大利在今天新增死亡681人，單日新增死亡人數繼續保持穩定趨勢。按照累計死亡人數來看，意大利依舊以1萬5千362人排在全球第一，累計確診感染人數12萬4千人；西班牙排第二，累計死亡1萬1千744人，累計確診感染人數12萬4千人；美國排第三，累計死亡8098人，累計確診感染人數逼近30萬；法國排第四，累計死亡人數7560人，累計確診感染人數逼近9萬人；法國之後是英國，累計死亡4313人，累計確診感染人數超過4萬人。

與此同時，安哥拉，蘇里南，科威特，格魯吉亞，利比里亞等國家在周五到周六期間紛紛宣布各自境內出現第一批新冠死亡。

由於美國白宮衛生顧問，美國國立衛生研究院過敏和傳染病研究所主任福奇表示，不能再質疑新冠病毒通過人們說話，而非僅僅通過打噴嚏或咳嗽傳播的可能性，總統特朗普在本周五呼籲民眾在戶外遮住臉部，但他同時指出，這只是建議，民眾可以自行選擇是否要遵守。截至目前世衛組織和科學界普遍對空氣傳播可能性態度謹慎，認為大規模戴口罩可能導致人們更頻繁摸臉摸鼻子，或者不當的口罩佩戴方式反而會增加感染機率，但法新社指出，亞洲國家已經將口罩佩戴普遍化，西方國家在這方面嚴重滯後，口罩荒當前，“美國和歐洲多國展開了口罩爭搶大戰，導致盟國之間出現意料之外的外交緊張”。法國目前已經宣布民眾戴口罩，並從中國訂購了大約20億隻口罩。