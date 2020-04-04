被指領導世衛組織防控疫情不當 美國會議員呼籲譚德賽下台呼聲漸高

隨着新冠肺炎疫情在美國境內地快速擴散，多名美國國會議員都相繼就世界衛生組織總幹事譚德賽在應對疫情的表現提出質疑和批評。有議員還指責譚德賽控幫助中國隱瞞疫情，並提出他不應繼續領導這一重要的國際機構。

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美國保守派的《華盛頓自由燈塔》網站4月3日刊登了一篇題為“讓世衛組織總幹事下台呼聲漸高”的文章。報道稱，並非醫生出身的譚德賽曾多次對中國防控新冠病毒的措施提出讚揚，但越來越多的證據卻指認中國當局並未就有關疫情的信息完全向國際社會坦白。文章還隱射了《紐約時報》和彭博社等媒體近日報道稱，美情報官員認為中方提供疫情數字不可靠，存在掩蓋境內疫情的實際傳播程度，及因病死亡人數的報道。

報道指，多名美國國會共和黨籍議員在周四向該媒體表達了，他們認為近期的事件發展體現出譚德賽作為世衛組織總幹事一職並不合格的觀點。來自亞利桑那州的共和黨聯邦參議員麥克薩利（Martha McSally）說，“譚德賽博士矇騙了全世界”。她稱，“從這場危機一開始時，譚德塞就只是複述中國政府的論點，甚至推崇中共因應疫情的‘透明度’，儘管有大量證據顯示中國當局隱瞞了疫情的嚴重性。”

麥克薩利還批評稱，“世衛組織在譚德塞地領導下，數月以來一直為中國提供掩護，同時試圖迴避自身未能成功控制病毒的責任。這一欺騙是以人命為代價的。”曾批評中國官方疫情數據不可信的內布拉斯加州聯邦參議員薩斯(Ben Sasse)則說，“世衛組織本職應為對抗疾病，而非是近親暴君”。他強調，現在美國正處於公共衛生危機，但等到美國人戰勝病毒之後，美國有必要對世衛組織再行審慎衡量。

得克薩斯州聯邦參議員克魯茲也稱，世衛組織應在處理疫情告一段落後進行改革。他的辦公室發言人說，“世衛一直以犧牲全球衛生和控制疫情擴散作為代價，向中共意志低頭，包括淡化疫情嚴重程度，以及系統性地排除台灣。”此外，佛羅里達州聯邦參議員斯科特（Rick Scott）曾於3月31日呼籲，“對世衛在協助北京隱瞞有關新冠病毒威脅的關鍵信息中所扮演的角色”展開國會調查。他還表示，將重新審視美國是否應該繼續每年為世衛支付高額的會費。

值得一提的是，根據美國智庫“外交關係協會”（Council on Foreign Relations）的統計數據顯示，美國是世衛組織的最大資金來源國，2018-2019年度美方向該組織提供了8億9300萬美元。而在同年，中國向世衛組織預算提供了8600萬美元的支持。報道認為，雖然中國提供給該組織預算的經費遠少於美國，但在特朗普政府減少對聯合國資金支持之際，中方的影響卻在積極擴大。

根據世衛組織官網介紹稱，“世衛組織的規畫預算資金來自評定會費和自願捐款。評定會費是國家作為本組織會員國交納的費用。每一會員國交納的費用按本國的財富和人口狀況計算。評定會費佔規畫預算的總百分比有所減少，近幾年佔比還不到本組織資金總額的四分之一。其餘資金通過自願捐款籌集。”此外，一名加拿大網友今年1月底在全球最大網絡請願平台Change.org發起連署，要求世界衛生組織總幹事譚德塞辭職，迄今已獲逾70萬人地簽名支持。