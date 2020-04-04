10萬信徒祈禱大會 巴急尋數千行走的“病毒小炸彈”

3月10日到12日之間舉行的伊斯蘭教信徒祈禱傳教大會期間，曾有約10萬人從世界各地抵達巴基斯坦，巴基斯坦政府在4月4日星期六宣布，緊急尋找數千名曾經參加這場祈禱大會的民眾。

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4月4日，拉霍爾行政區區長表示，巴基斯坦各個行政區政府都在尋找這些參加過祈禱大會的人，截至目前已經有7000人到8000人被限足在該國東部旁遮普，其中將近一千人是非巴基斯坦公民，主要有中國人，尼日利亞人，阿富汗人和土耳其人。

臨近的辛迪省政府也表示，大概有數百名信徒已經在當地被限足。辛迪省政府譴責這些人不顧防疫禁令，罔顧傳播病毒的風險。巴基斯坦官方表示，旁遮普省和辛迪省截至目前已經有至少154名參加過這場祈禱大會的信徒新冠檢測呈陽性，至少兩人死亡。

此外，巴勒斯坦加沙地帶最早死於新冠病毒的兩人被證實也曾參加了這場巴基斯坦境內的信徒大會。當時這場宗教大事吸引了70多個國家的信徒前來參加，舉行到第二天被叫停，原本應該持續五天。

除了巴基斯坦，同類伊斯蘭教祈禱大會也在印度新德里加速了病毒傳播，至少10名印度傳教者已經死亡；吉隆坡的祈禱大會也在3月出現傳教導致病毒傳播的事件。