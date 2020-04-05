切爾諾貝利舊址附近突發林火 火災中心輻射量升高

烏克蘭生態檢查部門負責人菲爾索夫在其臉書賬號上發布的視頻截圖

烏克蘭在4月5日星期天報告該國北部在前一天突發林火，而火情發生的位置處在切爾諾貝利核電站廢棄區。

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烏克蘭生態檢查部門負責人菲爾索夫在其臉書賬號上表示，“火情中心位置的輻射量很不幸超過了正常閾值”。菲爾索夫在其上述聲明當中添加了一段視頻，當中顯示了一個探測輻射量的蓋革計數器，計數器上的數值比正常值高16倍。他還譴責民眾在春秋季節防火觀念不足，並呼籲立法提高縱火犯罪的懲罰力度。但他並未表示本次火災是否是人為縱火造成。

這場火災截至目前已經侵蝕上百公頃森林，距離烏克蘭首都基輔僅百餘公里。烏克蘭緊急部門出動兩架飛機，一架直升機，百餘名消防員滅火，並在星期天表示，空氣中的輻射值沒有升高。但該部門在星期六曾宣布，由於部分地區的輻射值有所上升，因此滅火工作曾經遇到困難。面對這種含糊的解釋，臨近區域的地方長官安撫民眾稱，沒有危險。

切爾諾貝利核電站四號反應堆曾經在1986年4月26日發生爆炸，法新社引述部分分析觀點認為，當年的核污染至少波及歐洲四分之三。切爾諾貝利剩下的三個反應堆則在事故之後繼續運轉，並在2000年正式停止運作，標誌着切爾諾貝利所有工業活動的終結。