切爾諾貝利舊址附近突發林火 火災中心輻射量升高
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烏克蘭在4月5日星期天報告該國北部在前一天突發林火，而火情發生的位置處在切爾諾貝利核電站廢棄區。
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烏克蘭生態檢查部門負責人菲爾索夫在其臉書賬號上表示，“火情中心位置的輻射量很不幸超過了正常閾值”。菲爾索夫在其上述聲明當中添加了一段視頻，當中顯示了一個探測輻射量的蓋革計數器，計數器上的數值比正常值高16倍。他還譴責民眾在春秋季節防火觀念不足，並呼籲立法提高縱火犯罪的懲罰力度。但他並未表示本次火災是否是人為縱火造成。
這場火災截至目前已經侵蝕上百公頃森林，距離烏克蘭首都基輔僅百餘公里。烏克蘭緊急部門出動兩架飛機，一架直升機，百餘名消防員滅火，並在星期天表示，空氣中的輻射值沒有升高。但該部門在星期六曾宣布，由於部分地區的輻射值有所上升，因此滅火工作曾經遇到困難。面對這種含糊的解釋，臨近區域的地方長官安撫民眾稱，沒有危險。
切爾諾貝利核電站四號反應堆曾經在1986年4月26日發生爆炸，法新社引述部分分析觀點認為，當年的核污染至少波及歐洲四分之三。切爾諾貝利剩下的三個反應堆則在事故之後繼續運轉，並在2000年正式停止運作，標誌着切爾諾貝利所有工業活動的終結。