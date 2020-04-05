團結堅決共克病毒 女王再提戰時歌曲:會再相逢

英國女王伊麗莎白二世在4月5日星期天通過白金漢宮電視錄像對英國，英聯邦民眾，和所有關注英國疫情的人發表演說，93歲的女王呼籲人們團結，努力通過集體的力量，抗擊新冠病毒。

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截至目前英國已經記錄到近5千人死於新冠病毒，住院人數逼近5萬人，王室成員和政府人士也有確診。女王在今晚的電視演說當中表示，疫情也許會持續，但如果人們集體努力，包括展開科學領域合作，那麼可以打敗爆炸的疫情。而“屆時的成功，將屬於每一個人”。

女王截至目前已經在位68年，今晚的電視演說是她在位期間的第4次。她對英國疫情一線的醫護人員表達感謝，也感謝所有呆在家裡，幫助減少醫療負擔的人們。她的電視演說播出時還穿插了醫護人員，軍人等抗擊疫情的片段，民眾在自家陽台上為醫護人員故障的畫面也有播出。女王還表示，在英國的人們，以及全世界的人們，都可以為各自群體抗擊疫情所做的努力而感到自豪。

女王回顧了她在第二次世界大戰期間的經歷，回顧了1940年與其姐妹瑪格麗特共同做的第一次廣播，當時的倫敦，炮火紛飛。她說，“在一起，我們正在與病毒作鬥爭”，並向人們承諾，“如果我們繼續保持團結，堅決，我們就可以戰勝它”。女王引用了英國戰爭時期著名歌手薇拉-琳恩爵士的歌曲“我們會再相逢”，表示，“更好的日子會到來，我們會再見到朋友們，我們會和家人團聚，我們會再相逢”。