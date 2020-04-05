美衛生總監:下周將是珍珠港時刻 9.11時刻 很多美國人畢生最艱難時刻

美國衛生總監告誡美國民眾，接下來幾周將會是人們生命中最嚴峻而悲傷的幾周，堪比珍珠港與9.11。

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美國聯邦公共健康事務衛生總監傑羅米-亞當在4月5日星期天的美國全國廣播公司節目當中表示，“下周的情況將會是美國的珍珠港時刻，9.11時刻，但與珍珠港事件和9.11事件不同的是，這一次，（新冠疫情）不是定點發生的…對於很多美國人來說，下周將會是他們畢生當中最艱難的時刻，為了緩解疫情，每個人都必須做出相應貢獻”，並呼籲還沒有下達30天限足令的州長，趕緊下達。白宮首席疫情專家福奇也警告，“下個星期會很糟，死亡統計會很慘重…美國將很難控制這場大流行病” 。

截至目前，美國已統計到32萬人確診感染新冠病毒，死亡人數超過9千，其中超過4千名死者集中在紐約州。紐約州在剛剛過去的24個小時死亡人數新增約6百人。紐約州州長科莫謹慎評價稱，“也許距離疫情巔峰已經很近了，不過疫情巔峰有可能是一個點，也有可能是一個平台”。他宣布，“將把一些患者從飽和的醫院轉移出來，但不確定是否會是轉移到其他醫院”。

美國總統特朗普在前一天雖然警告國人，接下來幾天會“出現非常可怕的死亡數據” ，但“美國的經濟不能一直停滯不前”，他重申，“問題的解決辦法不能比問題本身還要糟糕”，因此繼續將採取何種防疫政策，是否限制人們出行等選擇，留給各個州政府。