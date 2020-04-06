崔天凱紐時登文呼籲疫情下美中團結：明辨是非對“替罪羊”論說不

中國駐美國大使崔天凱4月5日在《紐約時報》刊文指出，“圍繞疫情中美兩國間有一些不和諧的聲音”。他並稱，“但現在不是相互指責的時刻，現在我們需要團結合作、互幫互助。”

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崔天凱發表的這篇題為《同舟共濟 定克時艱》的文章指，此時此刻團結至關重要。要保持清醒、明辨是非，對那些企圖煽動種族主義和歧視仇外、把別國或別的種族當成替罪羊的愚蠢言行說不。他認為，因為這樣的言行不僅會嚴重破壞中美當前合作抗疫的努力，也將埋下猜疑甚至對抗的禍根，將兩國的人民拖入險境，甚至殃及全球。崔天凱強調，此次疫情席捲全球，帶來巨大挑戰，其影響不分國界和種族。他稱，不久前，中國也遭受疫情的迎頭痛擊，因此對美國人民的苦痛感同身受。在最困難的時候，世界各地的朋友給中方慰藉和幫助，其中很多是美國人，很多是紐約人。現在中方也願真誠回報他們的善意，與他們共渡難關。

崔天凱另在文中提及，圍繞疫情中美兩國間有一些不和諧的聲音。但現在不是相互指責的時刻，現在需要團結合作、互幫互助。因此，中國已派出上百名醫療專家馳援他國，向多國捐助檢測盒、口罩和檢測儀器。中國國家主席習近平應約同特朗普總統通話，強調中美應該團結抗疫，並承諾提供力所能及的支持。他的文章稱，中方始終負責任地通報疫情信息。中國建立了新冠肺炎疫情網上知識中心面向所有國家開放。中美兩國衛生部門和防控專家也一直保持着密切溝通。文章還介紹說，中方盡己所能，為包括美國在內的有關國家提供支持，而位於美國疫情“震中”的紐約州正是重點支持對象。目前，中方正協助美政府在華採購抗疫物資。中國企業加班加點，生產、交付紐約與全美採購的醫療物資。華為向紐約州和華盛頓特區捐贈了數萬件防疫物資。中資企業總計已向美捐贈150萬隻口罩、20萬個檢測盒、18萬個手套及許多其他防疫物資。

崔天凱續指，作為世界最大的兩個經濟體，中美應該引領治療技術和疫苗研發國際攻關合作，充分探討治療藥物技術共享，聯手幫助缺乏醫療條件的國家，推動完善全球衛生治理。此外，還要加強宏觀經濟政策協調，穩市場、保增長、保民生，確保全球產業鏈和供應鏈開放、穩定、安全。