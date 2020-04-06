歐洲疫情似趨緩 美國進入”最艱難“一周

冠狀病毒全球確診數破120萬，超過7萬人不治。意大利死亡人數與美國確診數居全球之冠。歐洲疫情最嚴重的幾國周日都出現緩和跡象，但美國進入了“最艱難，最悲傷的一周”。

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全球各地均有確診和死亡人數增加的現象，但歐洲和美國無疑依然是疫情震中。

意大利官方通報的死亡人數是世界各國中最高，多超過1萬5千人因新冠病毒去世。羅馬當局5號通報，境內新增525起死亡病例，這是兩個多星期以來最低單日新增死亡數，同時重症患者人數也連續兩天減少。

在全球死亡人數第二高的西班牙，5日新增674起死亡病例，累計達1萬2418例，增速也由近日的30%驟降為5.7%。過去24小時通報的感染人數增加4.8%，增速與之前的14%和8.2%相比也明顯放緩。

法國死亡人數周日達到8078人，周日死亡病例新增518例。法國確診或可能病例總數達近十萬。

儘管歐洲多國感染和死亡速度放緩的跡象。但各國政府均呼籲民眾繼續嚴格遵守隔離措施和保持適當的社交距離防範疫情蔓延。

在大西洋彼岸的美國，政府採取的是大量篩檢政策後，目前已是確診病例最多的國家，超過33萬人篩檢呈陽性反應，9602人病故。

美國公共衛生局長周日警告國人，受武漢肺炎疫情影響，接下來一周對多數人而言將是“最艱難、最悲傷”的日子，猶如“珍珠港時刻”和“911時刻”。

美國國家過敏與傳染病研究院主任福奇（Anthony Fauci）警告說，疫情即將“升級”，美國民眾應有心理準備，迎接“糟糕的一周”。而疫情最嚴重的紐約州州長古莫表示，疫情大流行高峰期，可能在本周。

美國總統特朗普5號在白宮召開的疫情簡報會上表示，美國新冠肺炎死亡病例會達到一個“可怕的程度”，但他說到，已經看到了隧道盡頭的曙光，這個程度後情況會開始好轉。

雖然美國沒有類似歐洲的全民社保制度，但據悉，針對此次疫情，美國也已宣布要承擔所有新冠病毒患者的醫療費用。美國政府也祭出了2兆美金的疫情期間振興預算，是自2008年“金融海嘯”美國所動用的最大規模紓困計畫。包括：頒發給國民現金救急收入，500億航空業紓困金，3,500億美金的中小企業救急貸款等。

在治療新冠肺炎患者的醫護人員缺乏防護裝備之際，蘋果公司首席執行長庫克(Tim Cook)周日表示，公司已在全球範圍內捐贈了2,000多萬隻口罩，並已經啟動生產線，將每周生產100萬隻防護面罩捐贈給美國醫護人員。