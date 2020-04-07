世衛組織駐華代表參加國務院發布會：推薦其他國家學習中國

中國國務院聯防聯控機制在4月7日世界衛生日當天召開新聞發布會，介紹新冠肺炎患者醫療救治和抗擊疫情中護理工作發揮的作用有關情況。會上，世界衛生組織駐華代表高力（Gauden Galea）以嘉賓身份與中方官員同坐 席台回答記者提問。

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會上，針對各國醫療機構超負荷運轉的現狀，高力介紹稱，這是每一個國家目前面臨的重要問題，對於那些尚處在疫情早期的國家，應該藉此時機做全力以赴的準備，包括準備足夠數量的呼吸機和醫務人員等。高力稱，各國的團結與合作也顯得非常重要，以便支持那些衛生系統和衛生資源較少的國家。他續稱，大的國家和一些自然形成的國家集團，彼此之間所展現的合作和團結尤為重要，可以學習中國如此有說服力的成功經驗，比如以省援鄂的做法，包括為湖北、武漢提供醫療資源支援等。

高力提出，對於一些衛生系統比較脆弱的國家，可能負擔不起高科技相關的醫療物資，或者沒有高技能和經過充分培訓的醫務工作者，此時，公眾大規模採取自我預防措施就顯得更為重要。他說，在中國有一些非常好的例子，如一些病例數極低的省份卻採取強有力的大規模預防措施。這些省份病例數持續保持較低或後續出現了大幅下降，這是非常理想和完美的一個通過公眾預防措施去提供準備的例子，可以為其他國家所借鑒。

高力稱，整個新冠肺炎疫情事件是全世界第一次和新冠病毒交手。每天我們都有新學習到的東西，希望在未來的數月中，通過加強國際合作，通過加強在公共衛生系統中的投資，能夠逐漸地掌握更多的應對知識，以便進一步地減緩減輕新冠肺炎對全球的影響。

另針對一些國家新冠肺炎患者病死率超過中國武漢的現象，高力在這場發布會上還回應稱，在疫情暴發的最初，病死率是較高的。這在出現一種新發傳染病時是非常常見的現象，新發傳染病剛出現時病死率較高，後續將下降。他說，我們在後面看到武漢的病死率在4%或者更高一點，中國其他地方的病死率已經下降到1%以下。我們得出的重要的、有實踐指導意義的結論是，讓衛生系統更好地做好準備，使其有能力應對在特殊情況下激增的衛生需求。

高力指出，全球疫情尚未達到高峰。此外，由於今年世衛組織將世界衛生日的主題定為“支持護士和助產士”，高力稱，“現在世界各地的護理人員正在與新冠肺炎鬥爭的一線工作，他們不知疲憊，不舍晝夜，拯救生命，保護他人。今天，我們要感謝護理人員所做出的貢獻，同時也要決心堅定地去支持他們的工作，並對他們進行保護。他們應該在沒有任何的暴力和侵犯的情況下工作，他們的權利應該得到保護，他們應該是值得被尊重的一個行業。”