中國可篩選聯合國人權調查員 台外交部：值得警惕

綜合報道顯示，一名中國外交官員4月1日獲任加入聯合國人權理事會協商小組，將在任命至少17名聯合國人權調查員中發揮關鍵作用。對此，台灣外交部發言人歐江安在周一的記者會上回應稱，“中國人權紀錄惡劣，此任命不僅是一大諷刺，也反映中國對聯合國體系的掌控，值得各國警惕及關注。”

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近日，經非政府組織“聯合國觀察”（UN Watch）披露，中國已經於4月1日獲任加入聯合國人權理事會協商小組，中國常駐聯合國日內瓦辦事處公使蔣端在當天被任命為聯合國人權理事會的協商小組成員，將在任命至少17名人權調查員和審查言論自由、酷刑、法外處決和強迫失蹤等議題上發揮關鍵作用。據“聯合國觀察”組織介紹稱，中國可在明年的聯合國特殊程序中，參與篩選至少17名人權事務負責人，這些專家將負責調查、監督和公開報告特定議題，或者特定國家的人權狀況。對於這一決定，該組織執行董事諾伊爾（Hillel Neuer）則評論稱，“此舉猶如縱火者喊救火，荒謬且不道德。”

同樣就這一事件，歐江安在當天下午表示，“台灣外交部對中國獲任命加入聯合國人權理事會協商小組一事感到遺憾；中國人權紀錄惡劣，如今將監督各國人權狀況，實為一大諷刺。”歐江安說，“此任命反映中國對聯合國體系的掌控，值得各國政府警惕及密切關注。中國近年積極擴大對聯合國體系的影響力，推動所謂‘具中國特色’的人權議程，已對全球的自由、人權等普世價值及國際規範造成威脅，引起民主國家高度憂心。”歐江安強調，“聯合國人權相關機制的宗旨為保護全球人民的人權，以及協助各國政府落實各項國際人權公約及規章。台灣希望聯合國人權理事會的運作能符合組織宗旨，也期許聯合國人權理事會所有成員善盡職責，從充分落實自己國家人民的言論、宗教、集會自由，以及保障人權開始。中國加入聯合國人權理事會核心協商小組，國際社會將對中方作為進一步審視與公評。”

值得一提的是，2018年6月19日，美國特朗普政府宣布退出聯合國人權理事會，稱該組織存在“政治偏見”。時任美國常駐聯合國代表妮基·黑利與國務卿蓬佩奧在新聞發布會上宣布了退出決定，指聯合國人權理事會並未能有效捍衛人權。黑利還曾於2017年6月公開批評“聯合國人權理事會已經成為了一個失敗的、充滿政治操控的組織”，並稱“包括中國在內的那些曾經擔任人權理事會成員的國家達不到維護人權的標準。”