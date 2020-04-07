美國海軍代理部長受壓道歉改口：不認為克羅澤爾艦長天真或愚蠢

美國海軍代理部長托馬斯·莫德利（Thomas Modly）在4月6日晚，就當天早些時候對“羅斯福”號航母前任艦長克羅澤爾（Capt. Brett Crozier）的批評向該航母的艦員以及克羅澤爾本人道歉。

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莫德利在當天上午登上“羅斯福”號航母對士兵發表講話。當著艦員們的面，他批評被免職的艦長克羅澤爾“天真、愚蠢”，無法成為指揮官，還批評克羅澤爾的行為是對他本人、海軍指揮系統和船員們的背叛。莫德利說：“從我來看，如果克羅澤爾不認為這是敏感的信息並將其公之於眾，那麼他就是一個太天真或者太愚蠢的人。這嚴重違反了大家都熟知的《軍事審判統一法典》，如果以保密方式向他指揮系統內的人傳達這條信息是完全沒有問題的，他完全可以通過我的助理或是直接把信交給我。”講話錄音曝光後，莫德利遭遇到廣泛的批評。

美國國會眾議院軍事委員會主席亞當·史密斯（Adam Smith）就指出，“海軍代理部長莫德利向‘羅斯福’號航母的水兵們訓話，並言語抨擊了克羅澤爾艦長的作為，表現出他自視甚高，而不是我們在這場危機中迫切需要的冷靜、穩定的領導能力。我對莫德利對海軍的領導能力已經沒有了信心，我認為他應該被免職。”而當美國總統特朗普在4月6日被問及莫德利的相關言論時，他表示自己沒有親耳聽到，但已經聽說了這事。他稱，如果莫德利真這麼說了，那是很強烈的措辭。不過他也表示，克羅澤爾不應該發布那封信件並讓其外泄。

4月2日，克羅澤爾以不同尋常的方式給海軍高層寫了一份長達四頁篇幅的備忘錄，促請海軍立即採取行動，以免發生水兵因感染新冠病毒而死亡的悲劇。緊急促請海軍高層快速阻止新型冠狀病毒擴散之後被迅速解職。這封信隨後流入美國媒體手中被曝光。截至當地時間6日，“羅斯福”號航母約有173名船員確診新冠肺炎，其中包括後被解職的克羅澤爾本人，另有61%的船員已經接受了核酸檢測。

據莫德利6日晚在一份發布給多家媒體的聲明中稱，“讓我明確一下，我不認為克羅澤爾艦長是‘天真’或者‘愚蠢’的。我認為，而且一直這麼相信他不是這樣的人”，“我相信，正是因為他不天真也不愚蠢，他選擇發送那封警告信，讓其進入公眾視野，讓公眾關注‘羅斯福’號航母上的情況”。同時，他在聲明中表示，“我為這些（我）選擇的用詞可能造成的任何混亂道歉，我也想為我的說話可能造成的任何痛苦，對克羅澤爾上尉、他的家人和羅斯福號的全體船員道歉”。此外，已經有近30萬人在Change.org網站上聯署，要求美國海軍軍方讓克羅澤爾復職。