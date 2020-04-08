世衛組織否認以“中國為中心” 強調：現時不應削減經費

世界衛生組織多名官員周三相繼出面，否認該組織“以中國為中心”，並稱當下正處冠狀病毒疫情大流行的嚴重時刻，不是應削減經費的時候。本周二，美國總統特朗普對該組織在疫情中所扮演的角色提出批評，並稱世衛以中國為中心，而且在新冠病毒疫情問題上提供錯誤建議。

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根據世衛組織官網介紹，“本組織的規畫預算資金來自評定會費和自願捐款。評定會費是國家作為本組織會員國交納的費用。每一會員國交納的費用按本國的財富和人口狀況計算。評定會費佔規畫預算的總百分比有所減少，近幾年佔比還不到本組織資金總額的四分之一。其餘資金通過自願捐款籌集。”據悉，美國是目前世衛組織最大的捐助國，2019年向該組織的捐款超過4億美元。依照美國國務院提供的數據顯示，相比之下，中國同期的捐款為4400萬美元。另據報道，依照世衛組織2018至2019年報表顯示，美國之後，該組織在當年的前三經費提供者分別是：比爾及梅琳達·蓋茨基金會、全球疫苗免疫聯盟(GAVI)和英國。

當天，世衛組織歐洲區辦事處主任克魯格（Hans Kluge）在一次視頻會議上就特朗普的評論做出了回應。他說，“我們現在仍處在大流行的重要階段，因此現在不是要削減經費的時候。”此外，世衛組織助理總幹事布魯斯·艾爾沃德（Bruce Aylward）亦為該組織同中國的關係加以辯護，稱世衛組織與中國當局的合作，對了解由武漢開始爆發的疫情很重要。他說，“在這次疫情爆發的初期，能夠全面獲取所有的信息，實地與中國合作了解疫情，絕對至關重要。” 艾爾沃德還稱，“我們與其它遭受重創的其他國家，如西班牙，也是這樣做的，這與中國沒有特別的關係。”

艾爾沃德今年2月曾率世衛組織專家小組前往中國了解新冠疫情狀況，並在隨後的記者會上提出，中國的（防疫隔離）事實證明成功，他想對武漢人說“全世界都欠你們”。艾爾沃德還在2月25日於日內瓦召開的記者會上感嘆稱，“我想總會有人說，中國這也沒有，那也沒有。”他說，“但如果我感染了，我希望在中國治療。”他對媒體表示，考察過中國的醫院，對中國投入之巨大印象深刻。“我問他們有多少台呼吸機？他們說50、60台。然後我又問，有多少ECMO（移動心肺儀器）？他們說5台。”艾爾沃德談道，“5台？一家醫院？”他評價稱，“中國知道如何讓新冠患者康復，他們下定了決心，投入也非常巨大。”艾爾沃德說，“這並非全世界都能做到的。”

艾爾沃德在最新的採訪中還為世衛組織此前曾建議保持邊境開放的立場辯護，稱中國曾很努力地確認和追蹤早期病例和接觸者並確保他們不外出，以便能控制疫情蔓延。他稱，“中國一開始就非常、非常努力地在工作，當他一旦了解到所面對的問題，以尋找和查出及發現所有可能的病例，從而確保他們得到檢測，並追查到所有親密接觸者，以確保他們亦受到隔離”。艾爾沃德說，“所以他們知道病毒在哪裡，風險在哪裡”。他續稱，“然後，他們明確的表示這些人不會也不能在該國出行，更不用說（進行）國際旅行了”。

1月31日，世界衛生組織建議各國不要禁航，不過該組織提到各國政府有權採取措施保護本國公民。同一天，特朗普政府宣布了對來自中國的旅行者的限制。此後疫情迅速在歐洲和北美等地激增，2月以來越來越多的國家宣布在境內發現確診新冠肺炎病例，世衛組織則於3月11日宣布新冠病毒全球大流行。值得一提的是，艾爾沃德近日在香港電台英文台節目《脈搏》中曾出鏡，當該台女記者視頻採訪詢問他，世衛組織是否會重新考慮台灣的成員資格時，艾爾沃德停頓了幾秒後稱，“聽不見問題”，隨後雙方連線突然中斷。這一視頻在上傳後得到網民熱議。

另就如果美國撤資會給該組織帶來的影響，路透社的報導引述倫敦衛生與熱帶醫學院流行病學教授大衛·海曼(David Heymann)的話說，“如果世衛組織失去（美國）經費，它將無法繼續開展工作。 它已經經濟拮據了（on a shoe-string budget already）”。曾在2003年率領該組織應對非典疫情的海曼稱，“如果失去經費，這對世衛來說當然會是災難性的”。