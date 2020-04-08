人民日報：一些人詆毀污衊世衛組織的危害不亞於疫情本身

自湖北武漢今年1月暴發新冠肺炎以來，截至周三全球209個國家和地區現已出現確診病例，共有140多萬例確診病例出現，並造成至少8萬2千餘人因病去世。美國總統特朗普周二通過推特和接受採訪的方式，對世界衛生組織（WHO）在疫情中所扮演的角色提出批評，並稱該組織以中國為中心而且在新冠病毒疫情問題上提供錯誤建議。中國官媒《人民日報》於周三發表評論稱，對世衛大肆進行詆毀和污衊，這種置人類生命安全於不顧的“拆台”行徑，危害不亞於疫情本身。

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特朗普在推特上說：“世衛組織真的把事情弄砸了。出於某種原因，他們基本由美國出資，卻非常以中國為中心。我們會好好看一眼的。幸運的是，我很早就拒絕了他們讓我們保持對中國開放邊界的建議。他們為什麼給我們這種錯誤建議？” 1月31日，隨着中國境內疫情的快速激增，世界衛生組織建議各國不要禁航，不過該組織提到各國政府有權採取措施保護本國公民。同一天，特朗普政府宣布了對來自中國的旅行者的限制。此後疫情迅速在歐洲和北美等地激增，2月以來越來越多的國家宣布在境內發現確診新冠肺炎病例，世衛組織則於3月11日宣布新冠病毒全球大流行。

此外，特朗普還在當天的白宮記者會上威脅將暫停向世衛組織提供資金。他表示，世衛組織應該在數月前便對疫情作出判斷。當被詢問在疫情期間如此行為是否為“正確的事”，特朗普又“改口”稱：“我並不是說我要這麼做了，但我們會研究這個事情”。他還在當晚接受福克斯新聞（Fox News）名主持肖恩·漢尼提(Sean Hannity)專訪時，進一步談及了這一問題。根據世衛組織最新公示，美國向WHO提供了2020和2021兩年度共1.15億美元的資金。另據該組織官網介紹，世衛組織的規畫預算資金來自評定會費和自願捐款。評定會費是國家作為本組織會員國交納的費用。每一會員國交納的費用按本國的財富和人口狀況計算。評定會費佔規畫預算的總百分比有所減少，近幾年佔比還不到本組織資金總額的四分之一。其餘資金通過自願捐款籌集。

另據報道，依照世衛組織2018至2019年報表顯示，美國之後，該組織在當年的前三經費提供者分別是：比爾及梅琳達·蓋茨基金會、全球疫苗免疫聯盟(GAVI)和英國政府。中國方面，《人民日報》最新發表了題為“必須積極支持國際組織發揮作用”的文章。文章表示，“人類是一個休戚與共的命運共同體。同病毒較量，只有當人類取得全勝，各國人民生命安全和身體健康才有充分保障。每當突發公共衛生事件來襲，應急響應離不開國際協調，尤其需要國際組織發揮作用。”

文章指出，“世界衛生組織是負責衛生事務的聯合國專門機構，在突發傳染病的早期檢測預警、協調防控策略、共享診治方法以及組織國際援助方面肩負重要使命，在構建風險共擔、安全共享的全球公共衛生應急機制方面發揮了重要作用。當前，世衛組織正在盡全力協調國際社會共同應對新冠肺炎疫情，包括啟動多家實驗室、加緊建立全球檢測網絡，動員國際力量、加快科學研究和創新工作，與聯合國基金會以及有關合作夥伴共同發起新冠肺炎團結應對基金，發布《基本衛生服務指南》等，與有關國際和地區組織一起展現出積極領導力。”

文章寫道，“在全球衛生治理領域，中國始終倡導並踐行多邊主義，積極支持國際組織發揮作用。新冠肺炎疫情發生後，中國一直與世衛組織密切合作。世衛組織總幹事譚德塞在聲明中說：‘中國發現疫情、分離病毒、測序基因組並與世衛組織和世界分享的速度之快，令人印象深刻，無法用語言形容。’在世衛組織專家赴武漢進行實地考察、世衛組織—中國聯合專家考察組工作，以及經驗分享、物資援助等方面，中國都是世衛組織工作的堅定支持者。中國向世衛組織捐款2000萬美元，支持世衛組織開展抗擊疫情的國際行動，被譽為‘體現全球團結互助精神’的善舉。”

文章還稱，“應當警惕的是，在如此需要團結一致抗擊疫情之魔的關鍵時刻，一些人卻居心叵測地對世衛組織大肆進行詆毀和污衊，這種置人類生命安全於不顧的‘拆台’行徑，危害不亞於疫情本身。英國倫敦政治經濟學院全球事務研究所主任艾瑞克·伯格洛夫撰文指出，那些對世衛組織的批評‘大多屬於找茬兒，效果適得其反’，‘想要戰勝疫情，二十國集團領導人必須同國際組織合作，首先便是世衛組織’，‘世衛組織當前仍然是唯一能夠提供全球健康領導力、激發乾預所需要的信任的機構’。國際權威醫學雜誌《柳葉刀》在線發表的社論強調，世衛組織‘在協調全球應對工作中發揮的核心作用必須繼續下去’。”