《人類簡史》作者談疫情給世界帶來變化 3個例子

暢銷書《人類簡史》 和《未來簡史》的作者，耶路撒冷大學教授尤瓦爾-赫拉利（Yuval Noah Harari ）4月1日接受法國《觀點》周刊採訪，分析瘟疫大流行給現世與未來帶來的變化，以及人類社會面臨的選擇。這個訪談很長，下面截選一小段：

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赫拉利表示，冠狀病毒危機正在成為這個時代具有決定意義的關鍵事件。歷史在加速，老規則被打碎，新規則正在書寫。我們必須果斷抓住一切，作出決定。

他預測，未來一兩個月，各國政府和國際組織將在實況條件下，進行一場巨大規模的社會實驗。這些試驗將為世界塑造未來幾十年的生活方式。

比如“互聯網授課”，赫拉利說，他所在的耶路撒冷大學辯論了好幾年，問題很大，反對者很多，一直懸而未決，直到以色列政府3個星期前，因為疫情關閉了所有大學，校方才開發出一個網上授課系統。上星期他已通過互聯網講了三堂課，一切順利。他不認為疫情過後，校方會退回到過去。

第二個例子是“全民基礎收入”。赫拉利說，這個被某些專家搖旗吶喊很多年的主張，遭到全球政治人物幾乎一致的摒棄，被認為是天真的烏托邦。結果，在瘟疫大流行之際，美國極端保守派政府竟決定給美國人支付基礎工資，直到疫情結束為止。這個做法將會帶來什麼結果？眼下沒人知道。但這些經驗會被吸取，也許會徹底顛覆目前統治各國的社會經濟體系。

第三個例子是“機器人的使用”。赫拉利表示，使用機器人照顧老年人和病人，實踐起來，有更多更難的障礙，因為經驗有限。但是，全球急需護理人員。人們意識到，機器人不會疲勞，也不會被傳染，可以分擔一部分護理工作。一些醫療機構將把越來越多的工作交給機器人做。赫拉利說，他不認為在疫情過後，這些機器人會被束之高閣，至少其中一部分會被保留下來繼續工作。他預言，這場大瘟疫將加快某些職業的機器人化進程。

赫拉利說，在其他許多領域也會發生類似的事情。現在無法預測這些實驗有哪些會成功，哪些對社會造成衝擊，以及衝擊帶來什麼具體後果。

他說，我們因這場健康危機而進入一個歷史性的漩渦，歷史的正常規律暫停了。僅僅幾個星期，過去不可能的事情，現在變成正常的事情。這個變化意味着，一方面，我們應該極為謹慎；另一方面，我們也應該允許自己有夢想。