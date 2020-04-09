中國外交部：譚德賽領導世衛為協助各國應對疫情發揮了重要作用

中國外交部發言人你趙立堅在周四的記者會上表示，堅強烈譴責針對譚德塞總幹事的人身攻擊和種族主義言行，並表示中方將繼續支持世界衛生組織。此前，譚德賽在周三的世衛記者會上自稱過去3個月來受到種族主義人身攻擊，並將攻擊的來源直指台灣。

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譚德賽在當天的記者會上花費了約3分半的時間表示，“我能告訴你，針對我的個人攻擊早在2到3個月前就開始了。這包括對我的辱罵，甚至用‘黑人’、‘黑鬼’等種族歧視言論攻擊我。我對我的膚色感到驕傲。說真的，我不在乎這些言論。我很高興你提了這樣的問題，也許我第一次公開回應人身攻擊、甚至死亡威脅：我一點都不在乎。”他續稱，“如果你要我細講，3個月前，這種對我的人身攻擊來自於台灣島內。我們需要坦誠，我今天就直說了，這來自台灣。”譚德賽補充道，“台當局外交部，他們知道有人對我發起個人攻擊的行為，而且他們也不否認參與其中。在我遭到人身攻擊時，他們還繼續指責我。” 譚德賽隨後表示，這些針對其個人的人身攻擊，他並不放在心上。但當這樣的仇恨轉移至非洲裔族群上時，這就越界了，“受夠了”。

對此，台總統蔡英文隨後在臉書了發表聲明，並指出，“對於今天台灣被指控在國際社會上發動種族歧視攻擊的言論，我要表達強烈的抗議。台灣向來反對任何形式的歧視，我們長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味。”她表示，“藉著今天這個機會，我想要邀請世界衛生組織譚德塞幹事長訪問台灣，感受一下台灣人民如何努力在遭受歧視和孤立之中，堅持走向世界、貢獻國際社會。”

趙立堅在周四北京的記者會上當被問及這一事件時回應指，“中方反對任何借疫情搞政治化、污名化的行為，強烈譴責針對譚德塞總幹事的人身攻擊和種族主義言行。”他強調，“世界衛生組織在譚德塞總幹事帶領下，積極履行自身職責，秉持客觀科學公正立場，為協助各國應對疫情、推動國際抗疫合作發揮了重要作用，得到國際社會普遍認可和高度讚譽。中方支持世界衛生組織在全球抗疫合作中繼續發揮領導作用。”趙立堅說，“新冠肺炎疫情發生以來，台灣民進黨當局上竄下跳，肆意進行政治操弄，持續炒作台所謂參加世界衛生組織和世衛大會問題，其真實目的是‘以疫謀獨’。我們對此堅決反對，他們的圖謀絕不會得逞。”

同樣在記者會上，面對深圳衛視記者提到這兩天美國方面就世衛組織的公正性問題對後者進行指責，世衛組織也作出了回應。昨天，聯合國秘書長發言人表示，古特雷斯秘書長認為世衛組織對於全球贏得抗擊疫情勝利至關重要。中方有何評論？趙立堅重申，“新冠肺炎疫情發生以來，世界衛生組織在譚德塞總幹事領導下，積極履行自身職責，秉持客觀科學公正的立場，為協助各國應對疫情、推動國際抗疫合作發揮了重要作用，得到國際社會普遍認可和高度讚譽。近期，聯合國秘書長及非盟、法國、盧旺達、埃塞俄比亞等多國政要和國際組織負責人都公開表示支持世衛組織，認為當前國際社會應該加強抗疫合作。”

趙立堅說，“剛剛結束的二十國集團領導人特別峰會發表聲明強調，要完全支持並承諾進一步增強世界衛生組織在協調國際抗疫行動方面的職責。中方將一如既往堅定支持世界衛生組織工作，支持世衛組織在全球抗疫合作中繼續發揮領導作用。”他續稱，“當前，疫情正在全球蔓延，國際社會最需要的是堅定信心、齊心協力、團結應對。希望各國能夠同舟共濟、守望相助，攜手贏得這場人類同重大傳染性疾病的鬥爭。”