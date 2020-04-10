特朗普下周具體談世衛財政支持計畫

特朗普承諾下周宣布美國對世界衛生組織經濟支持計畫細節。

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在公開威脅暫停美國對世界衛生組織經濟支持之後，美國總統特朗普4月10日星期五宣布，將在下個星期對世界衛生組織的經濟支持計畫發布重要講話。

他在周五表示，“大家都知道，美國每年給世界衛生組織的經濟支持是大約5億美元，我們將在下個星期再談一談這個問題”。特朗普稱，“美國對這一話題有很多要說的”。

同一天，世界衛生組織警告，太早解除防疫限制措施將導致病毒“給人類致命的報復”，世衛組織總幹事譚德塞在日內瓦表示，“知道一些國家已經在準備走出封禁限制令，就向全世界一樣，世衛組織也希望早日結束封禁，但不恰當地太過迅速地解封，會讓這場大流行病的迴流造成與其散播階段具有同等威力的人員大量死亡”。

就在中國重新放開武漢，歐洲出現疫情緩解曙光之際，法國政府已經開始籌畫解封的諸多辦法。世衛組織表示，將與相關國家一道，探討如何逐步而安全地放寬控制政策，其中6個條件是必須滿足的：第一，控制住病毒的傳播；第二，確保公共健康與治療供給側的能力；第三，儘可能長期性減少不利於公眾健康環境恢復的因素；第四，落實工作崗位的預防性措施，學校等人員聚集處需要做好防護；第五，控制住輸入性病例在本土傳播的可能性；第六，教育公眾，長期防疫，人人有責。