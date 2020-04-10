特朗普:太晚解封也不好 人們在家也會死

美國總統特朗普宣布，重啟美國經濟是他畢生最重要的事。

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4月10日星期五，美國新冠病毒死亡人數朝着1萬8千人邁進，感染人數已超過48萬人。美國政府呼籲人們繼續留在家裡。重災區紐約州單日新增777人死亡，和前一天相比有所下降，但醫院收治人數上升。紐約州州長表示，解封之前，將會按照百萬人為單位來檢測。目前紐約州確診感染人數逼近16萬人。

疫情的遏制措施艱難起效，美國華盛頓大學健康數據評估中心按照現行美國政策結合中國與歐洲的新冠疫情發展模式來看，繼預測打擊美國的第一輪衝擊波將從9萬3千人下降到8萬2千人之後，又一次降到6萬。

同一天的一場新聞發布會上，美國總統特朗普強調，美國在防護服，醫療器械，空運物資等各個方面均表現良好，也提到聯邦政府有關軟化社交距離的建議，但同時同意，如果太快太倉促放開，將會導致災難性後果。雖然太快放開會是災難，但他也認為太晚解封同樣有風險。他表示，何時重啟美國經濟，這一決定“將會是其人生中最為重要的決定”。他表示，“希望這會是一個好的決定…人們躲在家裡，也會死亡，也許會造成另外一種死亡”。白宮首席疫情顧問福奇屢次強調，社交解封政策“將不會是一次性的，而會是逐漸的，按照區域來”。