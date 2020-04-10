石油價格戰 俄羅斯沙特脆弱和解不足安定市場

俄羅斯與沙特在經過一個月的價格戰後，石油輸出國組織歐佩克(OPEP)和俄羅斯9日達成協議，同意在5月和6月每天減產1000萬桶。雖然俄羅斯與沙特暫停石油價格戰，但所達成的這項脆弱和解協議，似乎仍無法讓市場放心：每桶布倫特原油價格經過周四的稍微停滯後，周五上午又開始下跌至31.99美元。

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俄羅斯和以沙特阿拉伯為首的沙特阿拉伯領導的石油出口國組織（OPEC）終於達成協議。4月9日，在舉行一個時間很長的視頻會議結束時，所謂的OPEC 組織的國家（該組織的成員國包括OPEC成員國際俄羅斯，以及其他12個產油國家，也就是世界上半數的產油國 ）都同意實施嚴厲的生產配額，但墨西哥除外；直至10日上午，墨西哥仍然拒絕做此減產承諾。

由於這是前所未見的舉動，所以稱之為《嚴厲》仍不夠給力。9日，與會國答應在5月和6月，每天將減少約1000萬桶石油。這也是佔了在冠狀病毒大流行之前全球消費量的10％。 根據記錄，這種大規模的減產石油，得追溯到2008年的金融危機，當時歐佩克（OPEC）每天減少了生產220萬桶石油。

石油國家的目標是限制近幾周來油價大幅下跌：1月初油價約為每桶70美元（64歐元），3月下旬跌至25美元以下，之後略有上漲 ，四月份，大約30每桶美元。 這是由於採取了遏制新冠疫情大規模擴散采禁足令措施所導致。首先是中國，接着是世界其他地區的石油需求急劇下降，油價暴跌。 但暴跌原因特別是，當利雅得和莫斯科想利用這種局勢趁機壓垮他們的競爭對手美國，而投入一場瘋狂的石油價格戰。

但這種割喉戰的策略適得其反，使得石油價格繼續陷入危機。

最近幾天，俄羅斯總統普京和沙特王儲薩勒曼都暗示他們準備採取減產行動，但前提是最大生產國美國也得答應減產；但這對美國來說是前所未見的。所以特朗普的回答也只是未置可否。

實際作法上是，兩個產油大國沙特和俄羅斯將做出最大努力地將各自每天減產逾250萬桶。 歐佩克也正在等待聯盟以外的國家，特別是美國和加拿大每天減產500萬桶。10日的周五，來自20國集團國家的能源部長召開會議，可能會提出支持這一舉措。

但油市場業者對這一協議的宣布，反應小心謹慎。 周四傍晚，布倫特原油每桶價格停滯在33.64美元。 然而，周五上午，它又開始下跌至31.99美元，收益率為4.90％。