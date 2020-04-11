疫情加颶風？佛州擔心疊加出現恐怖後果

美國新冠死亡人數破2萬，近52萬人確診感染，死亡人數與確診人數全球居首，疫情期間可能有颶風來襲，疊加效果或將恐怖。

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根據4月11日晚約翰霍普金斯大學數據，美國境內新冠病毒造成的死亡人數已經超過兩萬人，確診感染者逼近52萬人，兩項數據均在全球居首位。

按照死亡人數來看，排在全球第二的是意大利，累計死亡逼近兩萬人但值得注意的是，意大利總人口是美國的五分之一；西班牙排第三，累計死亡超過1萬6千。

美國的疫情中心紐約州在星期六單日死亡783人，累計死亡8627人，但紐約州州長科莫同時指出，重症監護室的人數繼續下降，這值得慶祝。他還提醒人們，紐約市市長德布拉西奧當天早些時候宣布的紐約市公立學校會關閉直到學年年底，這個說法“還沒有變成正式決定”。科莫稱，市長不能單獨做這個決定。

就在同一天，美國佛羅里達州的居民開始在擔心病毒之外，擔心另一個危險：颶風。該州前任危機處理中心主任孔恩表示，“新冠病毒很糟，颶風也很糟，如果兩者相疊加，引發的效應將會是恐怖的”，“屆時負面效應將不會是疊加增長，而是成倍放大”。

大西洋的季風季節大約在6月初開始。科羅拉多大學與美國氣象預報全球服務公司AccuWeather也對今年的颶風做了預測，稱“今年的颶風會比往年要更活躍，在7月到11月之間，美國可能會受到4個主要颶風的衝擊，風速屆時會達到每小時180公里”。佛羅里達州州長德桑提斯這周四表示，佛羅里達州將做最糟糕的打算：颶風造成的人員疏散需求和避難需求，如果想要和防禦新冠病毒的社交距離政策相兼容，難度相當大。尤其是正常時期可以讓無家可歸者躲避颶風的酒店等，在疫情期間關閉；有家人或者朋友的話，也可能會被拒絕收容，因為人們擔心染病。甚至在體育場群體避難，都會產生疫病傳播風險。