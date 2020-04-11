美國何時復工？白宮與專家發生分歧，專家稱應由病毒決定

由於居家避疫令使得大部分企業停擺，美國經濟正面臨嚴重衰退，這使得白宮急於結束全國緊急狀態，儘早復工；但美國首席防疫專家、國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長福西(Anthony Fauci)表示，美國經濟何時重開，應由病毒決定。

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白宮近來不但傳出樂觀信息：新冠肺炎因應協調官員柏克斯(Deborah Birx)10日說，美國新冠疫情尚未“達到高峰”，但有“令人振奮的”跡象顯示疫情曲線正趨平緩或走低；官員引述華盛頓大學研究指出，美國在10日出現新冠死亡單日創新高之後，死亡病例可能會減少。

據悉特朗普總統已成立專案小組研討部分重啟美國經濟，但他拒絕公布新的目標日期，因為他先前將目標訂在復活節卻無法實現。《華盛頓郵報》報導說，知情人士透露，特朗普私底下希望在5月1日重啟美國經濟活動，不少官員都支持此立場。

《華郵》說，副總統彭斯的幕僚長蕭特(Marc Short)甚至表示，預估模式高估了新冠疫情可能造成的死亡人數，而美國目前為止是反應過度。

司法部長巴爾(William Barr)也稱應鬆綁防疫限制，還說美國應謹慎採取如此“嚴苛的”措施；巴爾對福克斯新聞網(Fox News)說：“過了4月底，我認為我們必須讓民眾更適應情況；我們不應只叫大家回家躲在床底下，而是要讓大家用其他方式，來保護自己。”

但福西警告，如果國家過早結束社交距離措施，恐“讓疫情回到同樣的嚴重程度”；福西在10日的記者會上說：“如今我們已取得重要進展，但現在完全不是覺得可以收手的時候。”