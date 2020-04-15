切爾諾貝利無人區明火已熄 陰燃繼續

就在烏克蘭緊急滅火，火災逼近核電站之際，4月14日天降大雨，幫助消防員緩解切爾諾貝利無人區附近的火勢。截至發稿，烏克蘭相關部門稱該處明火已經告於段落。

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4月15日，烏克蘭電視24台引述基輔地區國家緊急情況部發言人維多利亞-陸班的消息，稱“廢棄城市普里皮亞季和切爾諾貝利無人區附近的火床已經熄滅”。國際文傳電訊社在當天午間引述同樣的來源稱，“當天早上7點，明火已經熄滅，陰燃燃燒物正在被撲滅”。

大火連燒11天，普里皮亞季失去了30%的旅遊設施。切爾諾貝利旅行協會主席葉馬連年科表示，12個村鎮被燒，“這些都是典型的波蘭建築，反映當時人們的生活狀態，核災難之後這些建築一直保持原樣，現在被燒，很難恢復”。

烏克蘭切爾諾貝利無人區國家管理局4月14日曾表示，核電站設施並沒有受到林火的影響，“在距離核電站開關櫃很近的地方曾經出現火情，技術物資的暫時儲備地點有兩個棚子被燒着，但火情並未影響核電廠的設備”。該局在一份聲明當中回顧稱，“大火首先侵蝕了草，蘆葦，森林底端，此後燒過了道路，接近了一處鐵路運輸站，這一火車站距離切爾諾貝利核電廠2.2公里。一處冷卻蓄水池大壩也出現了荒草被燒着的跡象，尤其是大壩和河流之間的位置，處於被廢棄的普里皮亞季市的右岸”。