美國暫停對世衛組織預算撥款引發各方反彈

特朗普政府14日宣布美國暫停對世界衛生組織預算撥款，並審查世界衛生組織在這次新冠病毒疫情中的處理方式是否得當。儘管世界衛生組織在這次全球特大疫情中的表現開始引發越來越多的批評，但特朗普政府在疫情危機當口，停止向世衛組織捐款引發各方反彈。風口浪尖中的 世界衛生組織總幹事譚德塞15日對美國此項決定表示遺憾，但表示，會在適當時間審視世界衛生組織處理疫情的表現。

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譚德塞15日在一次記者會上表示，世衛組織成員國以及為保證透明度和責任擔當的獨立機構，會在適當的時候，審視世衛組織在這次疫情治理中的表現。他同時表示，世衛組織將研判美國措施帶來的影響，並尋找補償辦法。

特朗普政府的決定引發聯合國秘書長古特雷斯的批評。古特雷斯表示，現在不是縮減正在抗擊新冠病毒的世衛組織或其它人道援助機構資金的時候。以後總會有時間去審查各方參與危機處 理的表現。

歐洲聯盟外交事務高級代表博雷利對美國政府的決定深表遺憾，認為現在比任何時候都更需要世衛組織幫助遏制並減少疫情。只有團結各方力量采可能戰勝這次超越國界的危機。

法國政府發言人也對美國這項決定表示遺憾。她表示，法國希望一切恢復正常，以便讓世衛組織繼續工作。

德國外長在其推特賬號下指出，在這場抗擊瘟疫大流行的努力中，最好的努力就是加強聯合國，尤其是世衛組織的行動能力。他補充說，責備無濟於事。

英國首相府發言人表示，世衛組織在應對國際公共衛生危機中扮演着重要角色，英國不打算停止對該組織預算撥款。各國並肩努力應對這次共同的威脅至關重要。

俄羅斯譴責美國政府的做法“太自私”，認為這非常值得警惕。

微軟創始人比爾－蓋茨是世衛組織最大的私人捐助者之一。比爾－蓋茨認為特朗普政府在一場全球公共衛生危機中做出這樣的決定非常危險。他表示，倘若世衛組織停止工作，沒有任何一個其它組織可以取而代之。世界需要世衛組織。

非洲聯盟也對特朗普政府的決定深感遺憾，指出，世界比任何時候都更需要世衛組織來領導抗擊新冠疫情大流行的努力。

伊朗外長直指特朗普的決定向世界表明，美國在殺人。他形容這種在疫情當口取消資助世衛組織的做法是一種“恥辱的行動”。