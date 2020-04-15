英國軍情六局前局長：中國隱瞞了新冠病毒初期的暴發

自倫敦方面消息，英國秘密情報局（Secret Intelligence Service;通稱軍情六局）前局長約翰·索沃斯（John Sawers）周三在接受採訪時表示，中國在新冠病毒暴發初期向全世界隱瞞了關鍵性的信息，因此他認為中方應為其“欺騙”行為負責。

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現年64歲的索沃斯曾自2009至2014年擔任英國秘密情報局局長，他此前曾在2007至2009年擔任過英國常駐聯合國代表，及前首相托尼·布萊爾的外交政策顧問和多個外交職位。索沃斯在當天接受英國廣播公司（BBC）採訪時，談到了美國總統特朗普在周二作出的暫停美方對世界衛生組織資助的決定。對此，他分析稱，“在美國，對他們所認為由中國帶給我們所有人的（這場疫情危機）而感到深切憤怒，而中國卻在病毒起源的問題上逃避了很大部分的責任，（特別是）在其初期的失敗應對”。

索沃斯稱，“情報工作的任務是獲得其他國家或力量針對你所隱藏的信息。而在（去年）12月到今年1月的這一期間內，中國曾確實針對西方隱瞞了這些信息”。彭博社和《紐約時報》曾在4月初的相關報導指，至少從今年2月初開始，美國的情報官員就一直警告白宮，中國嚴重少報了新冠病毒的感染數，並且根據美國的抗擊病毒預測模型計算，中國的數字不可靠。《紐約時報》的報導稱，“到目前為止，令白宮和情報界感到沮喪的是，這些機構一直無法通過情報收集工作獲得更加準確的數字。與此同時，但美國情報機構已經得出的結論是，中國政府自己也不知道該病毒的規模，和世界其他國家一樣盲目。”

報導指出，美方的現任和前情報官員認為，最早出現病毒的武漢和中國其他地方的中層官僚一直在感染率、檢測和死亡計數方面隱瞞實情，擔心如果報告的數字太高，會受到懲罰、丟烏紗帽，或者更糟等。而在中國方面，中國當局近來屢次強調在應對疫情和向世界分享新冠病毒信息的問題上，中方始終保持着公開、透明和及時的態度。

對此，中國常駐聯合國代表張軍4月8日曾致函聯大主席班迪、聯合國秘書長古特雷斯和各國常駐聯合國代表指，中方提出“早發現、早報告、早隔離、早治療”的防控要求和“集中患者、集中專家、集中資源、集中救治”的救治要求，實踐證明行之有效。函件還以舉例的方式強調中 在應對疫情的公開、透明、負責任態度，以數據實例展現了中國為國際抗疫合作作出的巨大貢獻。