IMF：今年全球經濟將萎縮3% 近90年來最遭 中國增速1.2%

國際貨幣基金組織於美國華盛頓當地時間4月14日發布了新一期《世界經濟展望報告》（下稱“報告”），預計2020年全球GDP增速為負3%，為自20世紀30年代大蕭條以來最糟經濟衰退，嚴重程度顯著高於2008-2009年的全球金融危機。此外，該組織還預計中國在今年的經濟增速為1.2%，其預計明年中國經濟將達到高達9.2%的增長回潮。

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IMF的這份報告指出“由於疫情，2020年全球經濟預計將急劇收縮3%。”而在今年1月，該組織曾預測2020年全球經濟將增長3.3%，僅三個月，IMF的預測就發生反轉。報告還提到，疫情正在世界範圍內給人們造成高昂且不斷增加的成本。為了保護生命，使醫療體系能夠應對這一疫情，需要實施隔離、封鎖和廣泛的關閉，以減緩病毒傳播。因此，衛生危機正對經濟活動產生嚴重的影響。IMF首席經濟學家吉塔·戈皮納特（Gita Gopinath）在一份聲明中表示，在最理想的情況下，全球GDP兩年內可能會累計損失9萬億美元，這比德國和日本的GDP總和還多。

戈皮納特分析指，“這使‘大封鎖’成為上世紀30年代‘大蕭條’以來最嚴重的經濟衰退，比2008-2009年全球金融危機時的情況糟糕得多。” IMF預測稱，新冠肺炎的暴發將在今年第二季度在大多數國家達到高峰，並在下半年逐漸消退，商業領域的停業和其他遏制措施也將逐步取消。針對疫情對各國經濟影響的問題，報告顯示，對於發達經濟體，IMF預計2020年經濟增速為-6.1%，2021年復蘇至4.5%。其中對美國2020年經濟增速預期為-5.9%，2021年為4.7%；對歐元區2020年經濟增速預期為-7.5%，2021年為4.7%；對日本2020年經濟增速預期為-5.2%，2021年為3%。

對於新興市場和發展中經濟體，IMF預計2020年經濟增速將為-1%，2021年復蘇至6.6%。其中，IMF對亞太新興市場和發展中經濟體的經濟增速預期為正增長，預計增速為1%。IMF還預估今年中國經濟增速約達到1.2%，但其預測2012年中國經濟增速會復蘇至9.2%。另在當天的報告發布會上，針對儘管中國已經開始復產復工，IMF如何衡量疫情在各國蔓延對中國帶來的外部影響，中國經濟復蘇將是呈現U型或V型形狀的問題，戈皮納特則回答稱，“當中國成為（新冠疫情）大流行的中心時，中國在第一季度遭受的（經濟）打擊最為嚴重。而在第二季度，相關政策被相繼推出，防控措施也得以實施。到了第一季度末時，我們目睹了中國經濟復蘇的跡象”。

戈皮納特續稱，“但我需要再次提及的是，中國之外的全球經濟目前處於這一病毒病大流行的控制當中，世界各地紛紛採用了嚴苛的防控措施，因此這將給中國經濟的增長在外部需求方面帶來巨大的負面影響”。同樣就這一問題，與會的IMF研究部主任納巴爾（Malhar Nabar）另分析稱，綜合跡象顯示，中國經濟已經進入逐步地正常化階段，並重新開展運行。他指出，隨着大流行病蔓延到世界其他地區，尤其是中國的重要貿易夥伴當中，全球經濟目前所遇到的疫情危機將對中國的經濟復蘇造成很大的阻力。納巴爾稱，但總的來說，依照中國經濟在進入這場危機前所保持的勢頭和現有的政策空間，IMF認為中國經濟今年有望實現正增長。他說，“儘管相對於我們在過去所習慣中國強勁的增長率而言，正增值很 。”