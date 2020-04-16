消息人士：美國反對IMF無條件向中國和伊朗提供資金支持

路透社4月15日援引兩名消息人士的話稱，在新冠肺炎疫情對全球經濟造成衝擊之際，美國政府不希望伊朗與中國“無條件地”獲得來自國際貨幣基金組織（IMF） 數十億美元的資金支持，而這可能會對全球抗疫工作造成不利影響。

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消息人士還透露稱，委內瑞拉雖然也將從IMF那裡獲得一筆資金援助，但由官派總統馬杜羅（Nicolas Maduro）領導的政府可能無法獲得這筆資金的使用權。此外印度也反對IMF向各會員國提供特別提款權，但原因目前不明。消息人士介紹稱，IMF準備將通過向189個會員國提供特別提款權 （Special Drawing Rights）的方法支持全球抗疫工作。特別提款權是IMF創設的一種儲備資產和記帳單位，亦稱“紙黃金”(Paper Gold)。它是基金組織分配給會員國的一種使用資金的權利。會員國在發生國際收支逆差時，可用它向基金組織指定的其他會員國換取外彙，以償付國際收支逆差或償還基金組織的貸款，還可與黃金、自由兌換貨幣一樣充當國際儲備。

但由於其只是一種記帳單位，不是真正貨幣，使用時必須先換成其他貨幣，不能直接用於貿易或非貿易的支付。因為它是國際貨幣基金組織原有的普通提款權以外的一種補充，所以稱為特別提款權（SDR）。此舉類似於一國央行向本國注入新的資金，並且得到了多國財長、經濟學家以及非營利組織的支持，不過美國是IMF最大股東之一。

IMF曾在4月14日發布的最新《世界經濟展望》報告中將今年全球經濟增長率預期下調至負3.0％，此舉意味着全球經濟今年將損失至少5萬億美元。該組織還預計，中東和中亞地區國家今年的經濟萎縮幅度，將超過2008年全球金融危機和2015年油價衝擊期間的萎縮幅度。

在中東，嚴重依賴石油出口的國家承受着額外壓力，因石油需求下降以及直到上周日前，沙特阿拉伯和俄羅斯兩大產油國之間的市場份額之爭更是加劇了供應過剩，造成油價暴跌。中東地區石油出口國的實際國內生產總值(GDP)今年可能萎縮4.2%，較IMF去年10月預測的2.1%增幅大幅下滑。他們的石油出口預計將減少2500多億美元。

對於相關報道，中國外交部發言人趙立堅在16日的記者會上回應稱，“中方對此持不贊成態度。”他 出，中方多次說過，面對新冠肺炎疫情給人類帶來的嚴重威脅，國際社會只有樹立人類命運共同體理念，團結合作、攜手應對，才能戰而勝之。趙立堅強調，國際金融機構是重要的國際合作平台，不是少數國家操弄的政治工具。國際上的事情應該由國際社會的成員商量着辦。任何人和任何國家都不應該試圖將自己的意志和規則強加於人。