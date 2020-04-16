福克斯新聞稱新冠病毒源於武漢實驗室 特朗普：正在徹查

美國福克斯新聞在周三援引“多名消息人士”的話報道稱，越來越多的聲音認為，新冠病毒源自武漢一家實驗室。報道中，福克斯新聞駐白宮首席記者約翰·羅伯茨(John Roberts)曾就此向美國總統特朗普尋求置評，後者則回答指， 美國政府正在對這一說法進行徹查。

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福克斯新聞的報導指出，新冠病毒源自武漢一家實驗室，並非用作生化武器，而是中國希望證明其識別和抵抗病毒的努力可媲美或超越美國的行動之一。報導稱，這些消息人士聽到過有關中國政府在早期採取行動的簡報並看到了相關材料。這些材料被指詳細說明了實驗室人員的早期努力和早期的控制努力。包括該報導在內的消息認為，武漢實驗室進行病毒學實驗，由於安全標準不嚴，導致有人被感染，並在附近一家野生動物市場傳開。

福克斯新聞援引其中一名消息人士的話說，這可能是“歷來代價最大的政府掩蓋行動”。消息人士對福克斯新聞稱，中國政府曾說源頭是華南海鮮市場，也就是西方所說的“濕貨市場”，後來又宣傳說病毒源頭可能是美國和意大利，這都是為了轉移視線。而在周三的白宮新冠病毒疫情記者會上，約翰·羅伯茨向特朗普提問稱，“多位消息人士今天告訴福克斯新聞說，美國政府現在有高度信心認為，雖然冠狀病毒是自然產生的病毒，但它來自武漢一家病毒實驗室，因為其安全措施鬆懈。一名實習生被感染，後來又感染了她的男朋友，然後去了武漢的濕貨市場，從那裡開始擴散。這跟您從官員們那裡聽到的是不是相符？”

對此，特朗普回答稱，“我不想告訴你約翰，但我們聽到越來越多這個故事，我們看吧。你說到多位消息人士，這次你可以用‘消息人士’一詞，但是我們正在對所發生的這個可怕的局面進行一項非常徹底的調查。” 另當被記者追問在過去與中國國家主席習近平的多次通話中，他是否曾提及美國國務院此前提出對武漢病毒實驗室安全措施鬆懈的評估問題時，特朗普則回答稱，“我不想討論我跟他說的有關實驗室的事。我只是不想討論，此刻不合適。” 《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）14日刊登獨家文章指出，美國國務院內部被標註為“敏感、但非機密”的電文顯示，美國官方兩年前就已經注意到中國科學院轄下的武漢病毒研究所有管理不善的隱患。

該報道稱，美國駐北京使館自2018年1月開始，多次罕見派科學外交人員前往中國科學院武漢病毒研究所；研究所曾針對美方當年3月27日最後一次造訪發布英文新聞稿，卻在上周將其移除。同樣就這一問題，美國國務卿蓬佩奧隨後在福克斯新聞節目上受訪時，當被問到武漢實驗室的疑點問題，他回應稱，“我們知道病毒源自中國武漢”，也知道病毒研究所離濕貨市場不遠。蓬佩奧說，“我們真的需要中國政府開誠布公”，幫助解釋“這個病毒究竟是如何傳播的”。他強調，“中國政府需要澄清。”

值得一提的是，美國參謀長聯席會議主席米利(Mark Milley)曾在14日表示，美國情報顯示，新冠病毒或為自然產生，而非中國實驗室製造，但這兩種說法均不肯定。當被問及他是否有任何證據表明病毒或源自中國的實驗室，並被意外泄漏出來，米利在五角大樓的新聞發布會上不置可否。米利稱，“各種各樣的媒體、博客網站等都流傳着很多謠言和臆測。我們對此非常感興趣，也有很多情報對此進行了認真研究，這對你們來說應該不足為奇。”他強調，“我只想說，在這一點上，目前還沒有定論，雖然很多證據似乎表明病毒是自然產生的。但我們不能確定。”

早在今年2月，中國科學院武漢病毒學研究所就駁斥了有關新冠病毒來源的說法，謠傳病毒可能是在該研究所的某個實驗室人工合成的，或者可能是從那裡傳播出來的。針對福克斯新聞的這一爭議性報道，中國外交部發言人趙立堅回應稱，關於新冠病毒源頭和傳播途徑問題，中方立場是明確的，我們始終認為這是一個科學問題，應該交由科學家和醫學專家研究。他在16日的例行記者會上強調， “我想提醒你注意的是，世衛組織負責人已經多次表示，沒有任何證據表明新冠病毒是在實驗室產生的，世界上很多知名醫學專家也都認為所謂實驗室泄露等說法毫無科學依據。”趙立堅稱，流行性疾病是人類共同的敵人，國際社會只有合理應對，才能戰而勝之，中方將繼續與各國同舟共濟，守望相助，攜手贏得這場人類同重大傳染病的鬥爭。

稍早的3月12日，趙立堅在其受認證的推特賬戶上轉發了一段有關新冠肺炎疫情的短片。他在推文中針對美國疾病控制與預防中心(CDC)主任羅伯特·雷德菲爾德(Robert Redfield)，3月11日在美國國會眾議院作證時的發言視頻節選發推文指，“美國疾控中心主任被抓了個現行。”他反問，“零號病人是什麼時候在美國出現的？有多少人被感染？醫院的名字是什麼？”趙立堅在系列推文中並質疑，“可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！”這一指控則引發了美中兩國在隨後數周的外交摩擦。