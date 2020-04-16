美聯社：中國高官1月14日即知疫情嚴重 中國駐意大使批“中方隱瞞疫情論”

美聯社4月15日報道稱，依據獲得的中國政府內部文件顯示，中國高層官員1月14日就已得悉國內新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情正在蔓延，並可能因春運地開展造成大流行，但一直延至20日才主動向公眾發出警告。中國駐意大利大使李軍華另在近日接受意《共和國報》專訪於15日見報。採訪中，李軍華表示，所謂“中方隱瞞疫情”的指責可以說是“另有所圖、包藏禍心”。

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美聯社的報道引述文件稱，中國國家衛健委主任馬曉偉在1月14日與省級衛生官員進行了秘密視頻會議，評估疫情。根據一份相關備忘錄顯示，會上談道 “病例成群的出現建議人傳人的情況可能存在”。該備忘錄寫道，“（當下）傳染病的情況仍然複雜嚴峻，是自2003年非典疫情以來最大的挑戰”。美聯社的報道稱，這份備忘錄來自醫療界一名不願意透露姓名的消息人士。美聯社還指，在經過了與另外兩位對這一會議知情的公共健康信息源核實後，確認了該備忘錄的內容。報道稱，今年2月，部分這篇備忘錄涉及的非關鍵性內容，隨後被包含在介紹這一會議的公告當中。

備忘錄亦提及在1月13日泰國通報一名武漢遊客被確診為新冠肺炎病例後，指出疫情已經“出現重大變化”，因為病毒可能已散播到國外。備忘錄中還提及，“隨着春節的到來，很多人將外出出行，（病毒）傳播和擴散的風險較高”。備忘錄要求所有地方部門必須為應對疫情暴發作好準備。值得注意的是，在1月15日衛健委官方仍表示疫情“人傳人”的風險依然很低，是“有限度人傳人”。直到1月20日，中國國家主席習近平首次公開提出必需嚴肅對待疫情，國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士、呼吸病學專家鍾南山亦在當天肯定，病毒可以“人傳人”，武漢市在隨後的23日宣布封城。這份文件並沒有說明為何中國高層等了6天才公開對疫情表示憂慮，但指或許兩會是其中一個原因。1月10日，武漢衛建委只通報了41宗確診的新冠肺炎病例。

報道認為，在1月13日至20日的6天時間內，中國政府雖得悉疾病嚴重性但延誤採取措施。對此，加州大學洛杉磯分校流行病學家張作風在接受美聯社訪問時表示，“這是很驚人的。如果他們早6天採取行動，那麼病患會少很多，醫療設施就會足夠，我們就能避免武漢醫療體系崩潰。”張作風還談道，有報告顯示，如果可以提早一星期警告社會大眾採取社交距離、戴口罩、旅行限制，確診病例可能會減少2/3，提早警告或許會拯救生命。而在這期間，武漢市百步亭社區18日還舉辦了“第20屆萬家宴”，有4萬多個家庭共度農曆小年，同時數以百萬計的當地民眾也為了春節開始準備返鄉出行。

此外，面對意大利《共和國報》記者提出的，“早在12月底，中國的實驗室和醫生就已經對新冠病毒和SARS的相似性發出警告，而政府卻讓人不要擔心，並讓他們保持沉默。直到1月23日才對武漢進行封城，但當時已經有500萬人離開。為什麼政府會首先選擇向民眾隱瞞病毒的相關信息？不更早一些封鎖武漢是錯誤的嗎？”的質疑，李軍華則回答稱，“所謂‘中方隱瞞疫情’的指責可以說是另有所圖、包藏禍心”。

李軍華稱，“中國及時發布疫情信息，應對時間線十分清楚。2019年12月27日，武漢一位醫生上報3例可疑病例，29日當地疾控中心和醫院開展了流行病學調查，31日國家衛健委專家組抵漢現場調查；2020年1月3日，中方正式向世衛組織以及包括美國在內的世界各國通報信息，8日初步確定疫情病原，11日中方將5條新冠病毒全基因組序列上傳網站同全球共享數據，23日中方採取空前的武漢‘封城’舉措。這些就是事實。中國公開、透明、負責任的態度，得到了國際社會充分肯定和積極評論。”

李軍華提出，“面對任何一個新型病毒，人們對它的了解和應對肯定有一個過程。必需經過審慎、嚴肅的科學調查，才能制定科學、有效的防控舉措。在尚不確定病毒的傳染性、致病性等情況下，任何一個政府都無法輕易決定封鎖一個千萬人口的超大城市。中國抗疫的成果表明我們做的是及時的、正確的、有效的。”