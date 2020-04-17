回應英法對中國疫情信息質疑 趙立堅：此時搞模式之爭無濟於事

針對英法兩國政府高層在周四相繼表示，對中國提供的新冠病毒數據及處理疫情方式存在疑問的表態，中國外交部發言人趙立堅在周五的例行記者會上回應稱，新冠肺炎蔓延全球之時救人要緊，在此時搞模式之爭無濟於事。他稱，中方願與包括英法在內的國際社會加強合作，共同維護世界人民生命健康安全。

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英國外交大臣拉布在當天指出，中國將必須就新冠肺炎疫情如何爆發，以及原本是否能夠避免（疫情擴散）等困難的問題進行答覆。拉布在周四於唐寧街舉行的英國政府疫情防控記者會上說，“我認為事後絕對有必要非常深入地研究相關教訓，包括研究病毒的爆發。”他強調，“我認為我們絕不能迴避這件事，需要基於科學來推動。”另當被問及與中國的關係是否會發生變化時，拉布回答說，“我們應該綜合考慮，並權衡各種因素，但毫無疑問，在這場危機過後，我們不可能回歸一切照常。”此外，法國總統馬克龍也在近日接受了英國《金融時報》的專訪，這一專訪內容在當天得到刊登。採訪中，馬克龍表達了他對中國處理疫情的懷疑，認為中國處理疫情存在“灰色地帶”。馬克龍稱，西方不要過分“幼稚”。他指出，“不可能把信息自由的國家與信息不自由的國家拿來比較”。他提到自己尊重中國，但也不要幼稚地以為中國很厲害，處理疫情處理得更好，“因為我們並不知道”馬克龍說。

對於英法兩國高層的表態，趙立堅回應稱，“重大傳染病是全人類的共同敵人。當前，新冠肺炎疫情正在全球蔓延，給人民生命安全和身體健康帶來巨大威脅。人命關天，救人要緊，論什麼制度優劣，搞什麼模式之爭，無濟於事，各國當務之急應是團結抗疫，戰而勝之。”他並在記者會上提到，在疫情暴發之後，中法兩國元首已經3次通話，表達相互支持與慰問，對彼此國家的抗疫努力都給予積極評價，並就兩國開展抗疫合作、加強在聯合國和二十國集團等層面的多邊協調達成重要共識。趙立堅說，“我清楚記得，在2月18日通話時，馬克龍總統對中國政府採取的有力抗疫舉措表示欽佩，對中方本着公開透明態度同各國開展抗疫合作表示讚賞，並強調中方的艱苦抗疫努力和顯著成效應得到國際社會廣泛認可。在3月23日通話時，馬克龍總統再次重申了有關表態，對中國政府和中國人民以巨大的勇氣和果斷的措施、在短時間內有效控制住疫情表示讚賞，並對中方支援法方抗疫表示感謝。”

趙立堅還提到，中英兩國領導人和外長也多次就抗疫合作通電話。他稱，“英方在通話中高度讚賞中國採取全面有力措施、及時同國際社會分享信息、努力防止疫情在世界蔓延。拉布外交大臣明確表示不贊成將疫情政治化，認為那是不負責任的，國際社會應凝聚共識，加強合作。約翰遜首相表示期待疫情過後儘早訪華，共同推動兩國關係進一步發展。”趙立堅稱，在經濟全球化的時代，各種傳統安全與非傳統安全挑戰還會不斷出現，中方願同包括英國、法國在內的國際社會堅持多邊主義，加強國際合作，共同維護全人類的身體健康和生命安全。

此前，法國外交部在周二召見了中國駐法大使盧沙野，抗議中國使館方就新冠肺炎疫情發表的一系列爭議言論。其中，法方提到了中國大使館4月12日曾在其網站上發表了一篇長文，題為《還原被歪曲的事實:一名中國駐巴黎外交官的觀察》的文章。文章開頭寫道，“4月8日，中國武漢市在經歷了長達76天的封城後終於解禁，武漢市民紛紛走上街頭，慶祝生活回歸正常。中國領導人在抗擊疫情伊始即豪邁地宣告‘武漢勝則湖北勝，湖北勝則全國勝’。武漢‘解封’標誌着中國抗擊新冠疫情的戰鬥取得勝利。”

這篇未具名的文章還尖銳地批評和指控西方國家政府、政治家對新冠病毒疫情應對不力，包含引用了一些缺乏根據的指責，例如稱"由80多位法國議員聯署聲明支持的台灣當局甚至用'黑鬼'字眼來攻擊譚德賽"，還有稱法國養老院的工作人員 "一夜之間拋棄了自己的工作...........讓病友們在饑餓和疾病中死去"等指控。對此，法國外長勒德里安 （Jean-Yves Le Drian）稱，他向中國大使“明確表示不贊成最近的某些言論”。勒德里安強調，“不能容忍在此時進行論戰。法國正在努力整合、團結和盡全力展開國際合作，”“中法兩國之間的對等聲援行動證明了我們希望以合作的方式面對疫情”。