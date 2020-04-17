新冠肆虐 民航班機何時能再起飛？挑戰重重

新冠病毒肆虐全球下，航空公司班機何時能再度起飛，的確挑戰重重！

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如果說像法國這樣的幾個歐洲國家已經採取，或準備採取解除民眾的禁足封閉令的措施，那麼恢復民航運輸的前景並非明天就能達到的。 這項航運復蘇的過程將是漫長而逐步的。 實際上，因為面對外出，出門旅行的確還是有太多的障礙。

新冠病毒肆虐全球，導致世界交通量急劇下降。 航空運輸重洗起飛還需要很長的時間，而且恢復將分階段進行。 首先，必須各國重新開放邊界，解除出門的限制令。並能取消外出旅行的限制令。

然後，航空公司應重新安排其班次時間，首先針對國內航班，然後是長途航班。

最後，不可或缺的條件是：乘客必須有信心，能夠信賴航空公司。因為要恢復航空交通，必須要有乘客，必須要有觀光客，必須要有商務旅客重新有他們的旅行計畫，並花錢去旅行。特別是 ，他們要能信任航空公司。

如何讓旅客登上飛機後，不會在裡面感染到新冠病毒，或者不擔心當他抵達目的地，下機時，是否會成為被當地政府列入防疫隔離的對象呢？ 為此，我們必須很快回答下列幾個問題：

- 是否應該考慮在出發時和抵達時，對乘客進行體溫測量呢？

- 是否應該像阿聯酋航空公司那樣剛開始採取的病毒測試行動呢？

- 旅客們是否應該持有一本自己的健康保證護照呢？

- 旅客是否應該在飛機上戴口罩？

- 在飛機上，是否有必要在兩名乘客之間，保持隔一個空座位的做法呢？

- 同樣的情形，在機場里，在登記註冊畫位子的冗長的等候隊伍以及出入境海關的檢查隊伍，是否也該採取同樣的保持距離的做法呢？

以上這些問題都是讓航空班機能夠重新起飛首先必須克服的重重挑戰。