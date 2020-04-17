澳洲內政部長：中國應回答新冠肺炎病毒來源問題

澳大利亞聯邦內政部長都頓（Peter Dutton）周五在接受媒體採訪時表示，中國應就新冠肺炎病毒的來源問題加以答覆，並指中方“應體現透明度，告訴我們發生了什麼”。都頓稱，他認為提出這個問題並不過分。

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包括美國總統特朗普在內的多名美方官員近日表示，美國政府正在對新冠病毒的來源問題，及其是否與武漢病毒研究所有關的說法進行調查。對此，都頓當天在接受澳大利亞九號電視台（Nine Network）早間“今天”（Today）節目採訪時指出，“我認為那些自己有親人（因為得了新冠病毒）過逝的人，我們有60名澳大利亞人患病死亡，還有數百人明顯的正處於病情嚴重階段在我們的國家，再看看海外逝去的生命，”他續稱，“所有這些家庭都會要求答覆和透明度，我認為提出這一要求並不過分”。都頓還稱，“如果病毒進入我們的社會，使澳大利亞成為疫情的中心，我們肯定會提出這一要求”。

都頓強調，“所以我認為中國有責任給予這些問題答覆，並提供相關信息以使得讓人們對到底發生了什麼有所澄清。這也是因為我們不想讓疫情重演，誠懇地說，我們知道這不是病毒第一次從野生動物市場嚮往傳播的事件”。

都頓還在採訪中提到，認為在美國政府公布了美方就病毒來源問題的調查結果後，世界將改變與中國的來往方式。他說，“我確實認為世界與中國打交道的方式將會出現重啟，我們的確需要更多的透明度”。都頓補充說，“中國可以發展他們的經濟，讓民眾脫離貧困，這是一個很好的事情。但當你有一個與其他類似經濟體相比，不存在透明度的共產黨，這是一個問題”。

此外，都頓在周四接受天空新聞台（Sky News）採訪時還提到，對於一些容易受中國政府影響的人，澳洲當局將會有進一步的因應措施。他強調，這並非要針對中國人或澳洲的華人，需要針對的是“中國共產黨的所作所為”。3月中旬，都頓曾通過推特表示自己感染新冠肺炎，本周四接受天空新聞台的採訪是他確診以來，首次接受電視專訪。都頓在訪問中透露稱，在被確診之後，一度隔離長達26天。