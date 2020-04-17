特朗普發推文質問世衛組織為何忽略台灣12月底示警

美國總統特朗普在周五發布推文，質疑世界衛生組織（WHO)忽略台灣衛生官員在去年12月底向該組織發出的冠狀病毒可能會在人與人之間傳播的示警郵件。他還指控在新冠肺炎於今年1月和2月向世界傳播時，世衛組織在此期間作出了多個不準確或具有誤導性的表態。

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特朗普在相關推文中引述了美國斯坦福大學胡佛研究所（Hoover Institution）研究員陳仁宜近日在福斯新聞網（Fox News）提出的3點質疑，並稱“世衛組織為什麼忽略了（去年）12月底，台灣衛生官員發出的一則警示冠狀病毒可能會在人與人之間傳播的郵件？世衛組織為什麼在1月和2月病毒向全球傳播期間，針對冠狀病毒作出了多個不準確或具有誤導性的表態？世衛組織為什麼等了這麼久才採取果斷行動？”

此前，特朗普曾抨擊世衛組織判斷失誤，輕信中國政府說法，並在中國讓科研人員和醫生失蹤以及限制分享病毒來源研究的問題上保持沉默。他說，這些錯誤造成了巨大的生命損失。特朗普在周二的白宮記者會上談道，“世衛組織最危險、代價最大的決定之一是其反對針對中國和其它國家實施旅行限制的災難性的決定。他們非常反對我們所作的。幸運的是，我沒有相信，暫停了來自中國的旅行，挽救了數不清的生命，否則成千上萬的人會死的。假如其它國家也同樣暫停來自中國的旅行，無數的生命將得到挽救。”

特朗普在這次記者會上還曆數了他所認為，世衛組織在應對疫情中所犯下的其它錯誤，包括輕信中國政府的說法，而未能調查與官方說法相左的“來自武漢的消息來源的可信報告”。他稱，“在2019年就有疑似人傳人的可信信息，這應該促使世衛組織去調查，並且立即調查。整個1月中旬，它都在學舌並公開支持那種沒有發生人傳人的觀點，雖然有相反的報告和明顯證據。”特朗普續稱，“世衛組織在宣布公共衛生緊急狀態時所經歷的拖延耽誤了寶貴的時間、大量的時間。該組織在派國際專家檢查疫情爆發方的拖延又損失了更多的時間，我們想派專家，他們本應當這樣做。世衛組織到今天無法獲取病毒樣本，這讓科學界無法得到關鍵的數據。”

然而，特朗普宣布美國暫停向世衛組織提供資金支持的決定，也引發了其國內政敵和多個盟國的反對和批評。此外，針對上文所提到的，台灣在去年12月31日在發給世衛組織的信中是否提到了病毒可能人傳人的問題，世衛組織和台方官員也在近日展開爭論。面對世衛組織的否認，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在11日的記者會上，公開了這封台官員寫給世衛組織信的內容。陳時中在當天的記者會上念出了該電郵的全文，“今天的新聞資源表明，中國武漢至少報告了七例非典型肺炎病例。他們的衛生當局回應媒體說，這些病例相信不是非典（SARS），但是樣本仍在檢驗中，並且有病例已經隔離了進行治療。如果您有相關信息可以與我們分享，我們將不勝感激。”

陳時中在會上說，WHO指台灣沒有明示“人傳人”，“但是我們當時已經告知有人正在隔離治療，當時我們手頭上沒有這樣的個案，我們只能警示有人正在隔離治療，任何公衛或醫師都明白什麼狀況需要被隔離治療……如果說隔離治療這樣不是警訊，那什麼情況才叫作警訊？”他還稱，不是會員國的台灣都已經提出了警訊，那身為會員國的中國大陸有沒有公開相關信息？“如果沒講，這不是隱瞞那什麼叫隱瞞？如果有講，WHO不是失職那什麼是失職？WHO要坦誠以對，不要轉移焦點，不要一錯再錯。”

同樣就這一問題，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮17日表示，民進黨當局聲稱，台防疫部門曾於12月31日向世衛組織發函“示警”新冠肺炎病毒“人傳人”，世衛組織未向全球公開這項信息。這些說法完全不符合事實。朱鳳蓮說，台方所稱12月31日郵件，僅是引述武漢衛健委公布的內容，並沒有其他信息，也就是說武漢衛健委發布的信息是台方郵件內容的唯一信息來源。12月31日，台衛生部門還向大陸國家衛健委發函了解武漢衛健委公布的信息，國家衛健委通過兩岸醫藥、衛生合作協議聯繫窗口書面回復台方，請其參考武漢衛健委公布的情況通報。她稱，事實很清楚，大陸方面首先公布信息，台衛生部門再進行轉述，不存在所謂台方首先向世衛組織報告的情況。台方郵件也未提及“人傳人”，主要是向世衛組織了解情況。

朱鳳蓮還稱，台衛生部門1月4日、6日發新聞稿表示“並沒有明顯人傳人現象及醫護人員感染”。3月15日後台方卻把12月31日轉述郵件包裝成首先“示警”信息。如果從“示警”角度看，這封郵件也不過是證明了武漢衛健委第一時間向社會公眾和國際社會發布信息。朱鳳蓮稱，“可見，民進黨當局的炒作是一個偽命題，目的就是作政治文章。一些外國政客跟風炒作，以訛傳訛，藉此攻擊大陸和世衛組織，完全是別有用心的。”