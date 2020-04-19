佩洛西促白宮執行《香港人權民主法》 香港逮捕民主人士美政界反應強烈

美國國務院周六發表聲明表示，譴責香港當局逮捕15名民主活動人士。美國國務卿蓬佩奧並通過推特指出，對多名香港爭取民主人士遭逮捕深感憂慮。此外，美國國會眾議院議長、民主黨人佩洛西，參議院多數黨領袖、共和黨人麥康奈爾等重量級議員相繼表態。佩洛西亦通過推特敦促特朗普總統應迅速地開始執行《香港人權民主法》。

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美國國務院的相關聲明寫道，“美國譴責在香港發生的民主活動人士被捕事件。北京和其在香港的代表繼續採取違背依照《中英聯合聲明》所承諾的包括透明度、法治和保障香港會繼續享有‘高度自治’不符的行動”。蓬佩奧也在推特上發文指，“對多名香港爭取民主人士遭逮捕深感憂慮（deeply concerning）”。他稱，“政治化的執法與言論自由、結社自由和和平集會的普世價值觀不符。” 此外，美國司法部長巴爾亦發表聲明提出，香港逮捕人權民主活動家和資深律師的舉動是“對法治和香港人民自由的最新攻擊。”巴爾續稱，“這些事件顯示了中國共產黨所奉行的價值觀跟西方自由民主國家所共同信奉的價值觀是多麼針鋒相對。” 他說，香港當局對這些民主活動人士地逮捕和其他行動“再度展示了中國共產黨不可信任。”

綜合香港媒體報道顯示，當地警方現已共拘捕了15名泛民派知名人士，消息指15人合共涉及58項罪名。香港01的報道指，15人俱涉嫌“組織及參與未經批準的集結”，分別與在8月18日於港島集會、10月1日港島遊行，以及10月20日的九龍區遊行有關。另外，其中5人曾在10月1日及10月20日遊行前一天號召市民參與非法集結，另涉嫌“公告未經批準的公眾遊行”被捕。據悉，15人將於5月18日在東區裁判法院提堂。

同樣就這一事件，美國國會兩黨的多名參、眾議員相繼表態。眾議院議長佩洛西在相關推文中寫道，“正當全球對抗新型冠狀病毒疫情危機之際，香港民主與人權仍持續受到攻擊 ”。 她稱，“贊同麥戈文眾議員的提議，認為特朗普總統應迅速地開始執行《香港人權與民主法》。 ”此前，民主黨眾議員、美國國會及行政當局中國委員會（GECC）主席麥戈文在推特上發文稱，在全球疫情蔓延下，香港持續對民主派領䄂作出“政治逼害”是不合情理，他和佩洛西同樣呼籲，總統特朗普應該堅決執法。

參議院多數黨領袖、共和黨人麥康奈爾也在推文中表示，“中國共產黨不應以疫情作掩飾，拘捕和平的民主派領䄂，又形容這是北京打壓香港自由和人權的可恥行徑。”此外， 共和黨多名參議員，包括加德納、斯科特和魯比奧，都分別在推特上發文關注這一事件，斯科特形容相關拘捕行動是不可接受，加德納和魯比奧分別呼籲，北京和香港政府應儘快釋放多名被捕人士，及撤銷對他們的檢控。

特朗普在去年11月簽署了《香港人權民主法案》，使之正式成為美國法律。《香港人權與民主法》要求美國國務卿每年檢視香港自治情況是否符合美國給予香港的特殊關稅地位要求，以及容許國務院制裁打壓反送中抗爭及香港人權者，範圍包括凍結制裁人士在美國的財產及拒發籤證。另外，美國國會同時通過《保護香港法案》，禁止向香港警方輸出控制人群及防暴設備，例如催淚彈、胡椒噴劑、橡膠子彈和電擊槍等。