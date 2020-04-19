澳大利亞外長要求對新冠疫情進行獨立國際調查

澳大利亞外交部長佩恩（Marise Payne）4月19日在接受澳大利亞廣播公司（ABC）“內部人士”節目（Insiders）採訪時表示，澳大利亞政府堅持要求對新冠病毒來源等問題進行獨立的國際調查。她還強調，世界需要中國對（新冠肺炎）信息保持“透明度”。

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佩恩在受訪時指出，澳大利亞“堅持”檢視的問題包括中國對疫情在武漢爆發初期的回應做法。她提出，對中國在疫情透明度問題上的關注到了“非常高的程度”。她認為新冠病毒源於武漢這點“很清楚”，很可能來自於活禽市場，她還對中國這些野生動物交易市場表示擔憂。佩恩在採訪中特意指出，她所呼籲對新冠疫情進行的獨立國際調查應在世界衛生組織之外展開。

佩恩稱，在針對世衛組織的問題上，澳大利亞擔心的一些事情與美國一致，尤其是在世衛的“獨立機制”問題上。美國總統特朗普日前指責世衛組織處理疫情危機不當，並且掩蓋了疫情蔓延前在中國爆發的嚴重性。佩恩特彆強調，世界需要中國對信息保持“透明”。她說，“我認為接下來這些事情的關鍵是透明度。尤其是中國的透明度。在（疫情）進行評估的過程中，全世界各主要國家都要做到透明。”

佩恩指出，跟新冠病毒有關的問題需要接受獨立檢驗，她認為這麼做非常重要。佩恩表示，她希望中國解釋清楚疫情如何開始，中國如何處理疫情，有沒有充分公開資訊，以及世衛組織和世界各國的互動等問題。

節目中，主持人斯皮爾斯（David Speers）還向佩恩提及，此前英國外交大臣拉布（Dominic Raab ）在疫情記者會上表示，“這次疫情之後與中國的關係無法一切如常了”，而近日澳洲內政部長都頓（Peter Dutton）也曾告訴媒體稱，“世界與中國交往的方式在某種程度上需要重新審視”，她對此有何看法。

佩恩回答稱，“我認為世界各地的關係都將發生變化，我確實認為中國與其合作夥伴，澳大利亞和中國，之間的關係將在某些方面發生變化。在我看來，在我們看來，真正重要的是，世界現在如何走到一起合作、重建，絕對是關鍵。”