疫情第二波：新加坡封城延至6月 不戴口罩高額罰款

新加坡目前的抗疫措施堪稱嚴厲異常，由於病毒反撲，政府宣布再將限足令延長4周，直到6月初。

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新加坡在疫情第一次衝擊波面前通過嚴厲封禁措施和密切追蹤病毒感染軌跡而取得了良好成果。但4月初以來，因加大測試力度，尤其是對人員密集地區進行排查，移民勞工居住地等地區出現大量傳染，二次衝擊波襲來。新加坡官方數字顯示有約20萬外來務工人員在工地勞動，大多來自南亞國家。他們通常擠在狹小的房間生活，衛生條件匱乏。

面對這種情況，新加坡政府不得不做出決定，繼續關閉學校，非必要企業，把民眾關在家裡，同時禁止外出抱團做體育運動。到6月1日之前，民眾外出做運動只能獨自。此外，法國歐洲一台廣播台引述當地居民的話稱，現在新加坡通過民眾身份證號進行單雙號的區分，對前往超市購物者進行分流。佩戴口罩也成為必須，如果不戴口罩而被查，就要繳納300美元的罰款。如果屢次違反規定，罰款可達1000美元，之後被起訴。當地居民表示，除了嚴苛的禁令，民眾也非常自覺，“如果走在大街上不戴口罩，所有人都會以非常奇怪的眼神看你”。

新加坡總理李顯龍在電視講話中表示理解民眾對延長限足令的失望之情，他表示，“明白這些措施對企業和僱員造成嚴重影響，但希望民眾理解，這短暫的痛苦是為了戰勝病毒，保護公眾健康與安全，是為了重振新加坡經濟”。新加坡政府本周二記錄到當天單日新增1111人確診，感染總數已逼近1萬人。