聯合國糧食署：不及時採取措施，全球面臨糧食危機的人數將再增加

在西非，2018年到2019年間，需要緊急食品救助的人口數量翻了一倍

聯合國糧食署預測，若不及時採取措施，在疫情的影響下，2020年全球面臨糧食危機的人數或將再增加1.3億，達到2.65億。據聯合國網站消息，21日發布的《糧食危機報告》顯示，在2019年面臨糧食危機的1.35億人口中，有7300萬人位於非洲，佔到總人數的一半以上，另有4300萬分布在中東和亞洲，還有1850萬居住在拉丁美洲和加勒比地區。

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報告顯示，也門、剛果民主共和國、阿富汗、委內瑞拉、埃塞俄比亞、南蘇丹、敘利亞、蘇丹、尼日利亞和海地是2019年全球糧食危機最為嚴重的十個國家，饑餓人口總數達8800萬，佔到全球的66%。

4月21日，二十國集團（G20）召開緊急農業部長視頻會議，對疫情下的糧食安全問題進行商議。會後發布的聯合聲明顯示，二十國集團農業部長一致同意，將防止對糧食和農產品出口採取任何不合理的限制性措施，指出這些措施可能導致國際市場的價格過度波動，並威脅到世界相當一部分人口，特別是原本就面臨著糧食短缺的群體的糧食安全。

新冠疫情肆虐之下，世界各地開始出現對糧食供應短缺的擔心，囤糧成為了一種世界級的現象。此前，聯合國糧農組織（FAO）高級經濟學家阿巴斯安就曾發出預警，疫情之下，民眾恐慌性囤積食品，可能會對全球糧食供應造成影響。