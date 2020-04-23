莫斯科郊外方艙醫院落成 應對5月疫情高峰

莫斯科郊外的方艙醫院剛剛落成，這座醫院大約40天建成完工。俄羅斯預計疫情高峰在5月中旬到來。人口一千二百萬的莫斯科是重災區，大批感染者衝擊醫院系統。

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4月23日法國《回聲報》駐莫斯科特約記者本傑明·奎尼爾（ Benjamin Quenelle）發回報道，莫斯科遠郊的抗病毒傳染病醫院落成。這座醫院面積8萬平方米，9百個床位，其中2百個加護病床。莫斯科市為此投資大約相當於8千7百萬歐元。

據莫斯科承建商加茲祖林（Mars Gazizoulline）說，人最多時，有上萬名工人參加工程，在一個半月的時間裡，他們每天24小時趕工。現在“終於大功告成”。

俄羅斯官方今天宣布確診病例63000個，其中三分之二集中在莫斯科，已有555人死亡。俄羅斯的感染者出現年輕化趨勢。一項令人擔憂的統計顯示，45%的確診病例在18歲-45歲之間。

面對感染者人數快速攀升，莫斯科的醫院已經招架不住，而且許多醫院都變成了傳染病竈中心。據法國《世界報》4月14日刊出維特金(Benoît-Vitkine)的報道，莫斯科出現大批量冠狀肺炎感染者衝擊醫院系統，聖彼得堡，下諾夫哥羅德，克里米亞，巴什基里亞，科米共和國都傳出壞消息，許多醫院告急。車臣共和國有人去沙特朝聖染病返鄉，車臣總統卡迪洛夫（Ramzan Kadyrov）把他們跟恐怖份子相提並論。所以很多人不敢承認自己有癥狀。

據克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）說，莫斯科和聖彼得堡的情況最嚴重，特別是莫斯科，情況非常緊張，因為感染者數量增加，大量湧入醫院。

俄羅斯在2月初就封閉了與中國接壤的4200公里的陸地邊界。俄羅斯目前的隔離措施可能會延期到5月底，才能解封。